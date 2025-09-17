Sénégal: Marie Rose Faye s'engage à relever les défis institutionnels

Dakar — La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, Marie-Rose Fatou Khady Faye, a assuré, mardi, de sa détermination à s'inscrire son action dans la continuité du travail accompli par son prédécesseur, tout en s'engageant à relever les défis liés aux relations avec les institutions nationales et régionales.

"Je puis vous assurer que je ferai de mon mieux pour assurer cette continuité du travail bien fait que vous avez su mettre en oeuvre. C'est une mission exaltante, bien que discrète, qui nécessite beaucoup de finesse et de médiation pour maintenir l'équilibre des pouvoirs", a déclaré Mme Faye lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Abass Fall.

Abordant ses nouvelles missions, elle a insisté sur l'importance d'établir "des relations harmonieuses" avec l'Assemblée nationale, les autres institutions de la République ainsi qu'avec les instances parlementaires régionales, notamment celles de la CEDEAO, de concert avec le ministère des Affaires étrangères.

Elle a salué "le parcours brillant" de son prédécesseur, qu'elle a qualifié d"'homme exceptionnel" ayant toujours valorisé l'humain dans ses responsabilités, option constituant à ses yeux "la richesse et le savoir".

Mme Faye a par ailleurs félicité le ministre Olivier Boucal, désormais chargé de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, l'invitant à "inscrire le travail comme essence des efforts quotidiens de chacun" et à poursuivre la dynamique déjà engagée.

Elle a en outre exprimé sa reconnaissance envers ses collègues, à sa famille ainsi qu'à tous ceux qui l'ont soutenue et accompagnée, affirmant que "la famille demeure une force et un moteur dans l'accomplissement des missions publiques".

Marie Rose Khady Fatou Faye, experte en gestion et en management des ressources humaines, est attendue pour impulser un nouvel élan à la communication du gouvernement en tant que secrétaire d'Etat chargée des Relations avec les institutions et porte-parole.