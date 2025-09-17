Sénégal: Ligue des champions 2026 - Quatre Sénégalais attendus ce mardi

Dakar — Quatre footballeurs sénégalais, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Ousseynou Niang et Mamadou Thierno Barry, pourraient faire leur apparition ce mardi sur les pelouses européennes à l'occasion de la première journée de la Ligue des champions de l'UEFA 2025-2026.

Le milieu de terrain de Tottenham (Angleterre), Pape Matar Sarr, croisera dès 19h GMT son compatriote Pape Guèye, sociétaire de Villarreal (Espagne), au Tottenham Hotspur Stadium. Tous deux, absents, et leur équipe, lors de l'édition précédente, ils font leur retour dans cette prestigieuse compétition européenne.

Par ailleurs, l'Union Saint-Gilloise (Belgique), où évoluent Ousseynou Niang et Mamadou Thierno Barry, disputera pour la première fois la phase de groupes de la Ligue des champions. Le club belge affrontera le PSV Eindhoven (Pays-Bas), mardi à 16h45 GMT, au Philips Stadion.

Niang, attaquant de 23 ans, a été convoqué pour la première fois, en équipe nationale du Sénégal pour les matchs de septembre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, en remplacement d'Ismaila Sarr, blessé.

Au total, neuf footballeurs sénégalais prendront part à l'édition 2025-2026 de la Ligue des champions, soit quatre de plus que l'année dernière. Parmi eux figurent également Lamine Camara et Krépin Diatta, sociétaires de l'AS Monaco (France), qui enchaînent une deuxième participation consécutive.

Ismail Jakobs avec Galatasaray (Turquie), Youssouphaa Mbodj du Salvia de Prague (République tchèque), et Nicolas Jackson de Bayern (Allemagne) prendront aussi part à cette édition 2026 de la Ligue des champions européenne.

Nicolas Jackson, nouvelle recrue de Bayern, pourrait disputer son premier match en ligue des champions avec le club bavarois, mercredi, face à Chelsea, son ex-équipe.

Camara et Diatta iront défier les Belges du Club Brugge, jeudi à 16h 45 GMT, au Jan Breydel Stadion (Bruges).

Le même jour, leur compatriote du club turc Galatasaray, Jakobs, se déplacera sur la pelouse de Eintracht Francfort à 19h GMT.

Avec le nouveau format de la Ligue des champions, 36 équipes participeront à la compétition. Les clubs ne joueront plus deux fois contre trois adversaires, à domicile et à l'extérieur, mais contre huit équipes. Elles auront désormais à jouer quatre matchs à domicile et autant à l'extérieur.

C'est à partir des huitièmes de finale que la Ligue des champions va retrouver son format traditionnel, avec des confrontations aller-retour à élimination directe, jusqu'à la finale prévue le 30 mai 2026 à la Puskás Aréna de Budapest (Hongrie).

Les résultats de chaque match détermineront le classement général. Une victoire rapportera trois points et un point pour un match nul.

Les huit premières équipes de la Ligue des champions se qualifieront directement pour les huitièmes de finale.

Les équipes classées entre la 9e place et la 24e participeront à un tour de barrage à élimination directe aller-retour, pour assurer leur qualification en huitièmes de finale, selon le site Internet de l'instance dirigeante du football européen.

L'équipe classée 25e ainsi que toutes celles situées au-delà de cette position, seront éliminées et ne joueront pas l'UEFA Europa League, indique la même source.