Sénégal: Financement public - L'adjointe au gouverneur de Dakar met en garde les acteurs agricoles contre les détournements d'objectif

Dakar — L'adjointe au gouverneur de la région de Dakar chargée du développement, Digou Yala Mathilde Sadio, a mis en garde les bénéficiaires de financements publics dans le secteur agricole contre les détournements d'objectif, annonçant en ce sens des contrôles permanents sur le terrain.

"Nous veillons, et demandons d'éviter les détournements d'objectif parce qu'on ne doit pas utiliser de l'argent destiné à des projets bien définis à d'autres fins", a-t-elle prévenu.

Digou Yala Mathilde Sadio s'exprimait, mardi, lors d'une rencontre d'informations et de sensibilisation sur les opportunités offertes par le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest (FSRP) dans les secteurs de l'agriculture et l'élevage.

A cette occasion, elle a dit avoir entendu dans les différentes interventions des participants "cette préoccupation, cette alerte sur les détournements d'objectif des financements", en plus des observations faisant cas de non-remboursement de la part de bénéficiaires de financements publics.

"On entend toujours les gens dire qu'on ne rembourse pas parce que c'est de l'argent de l'Etat", a-t-elle relevé, soulignant que les financements reçus proviennent de l'argent du contribuable, qui est un bien commun".

L'atelier organisé par le FSRP vise particulièrement à informer et sensibiliser les différents acteurs à l'ensemble des opportunités et les composantes de ce programme, a indiqué son coordonnateur Mamadou Lamine Dia.

Ambitionnant aussi d"'impliquer toutes les parties prenantes dans le processus de renforcement des bases productives et la mise en œuvre du mécanisme +Matching Grants+", un concept qui encourage la responsabilité partagée, cette rencontre cherche également à "créer" une dynamique de concertation afin de garantir une synergie entre acteurs institutionnels, producteurs, transformateurs, commerçants, coopératives et partenaires techniques et financiers", a-t-il souligné.

Dans cette optique, M. Dia a lancé un appel solennel aux coopératives et organisations paysannes à "jouer pleinement leur rôle" de relais communautaires et de piliers de la politique agricole.

Il a également exhorté les acteurs privés et les PME à saisir les opportunités offertes par les +Matching Grants+ pour investir et innover, tout en invitant les services techniques déconcentrés à renforcer leur appui-conseil et leur accompagnement de proximité.

Les parties prenantes à la rencontre ont salué l'organisation de l'atelier, qui leur permet de comprendre de manière plus large les offres et de bien les analyser avant de s'engager.

"On cherche des gens pour nous accompagner et cette expérience avec le FSRP est une belle opportunité, parce qu'elle nous permet de partager toutes nos préoccupations", a notamment fait savoir Etienne Preira Badji, un acteur du développement communautaire.