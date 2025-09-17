Kenya: Uber s'intéresse à l'industrie touristique kényane de 4 milliards de dollars avec de nouveaux safaris.

Uber Technologies Inc. a lancé Uber Safari, un nouveau service qui permet aux clients de réserver des safaris guidés dans le parc national de Nairobi directement via son application.

Le service, lancé alors qu'Uber fête ses 10 ans au Kenya, s'associe à des opérateurs de safari agréés pour proposer des excursions de jour et de nuit d'une durée de trois heures

Uber collabore avec le Kenya Wildlife Service, l'Autorité de régulation du tourisme et Magical Kenya pour garantir le respect des règles touristiques et environnementales

Uber Technologies Inc. a lancé Uber Safari, un nouveau service qui permet aux clients de réserver des safaris guidés dans le parc national de Nairobi directement via son application.

Le service, lancé alors qu'Uber fête ses 10 ans au Kenya, s'associe à des opérateurs de safari agréés pour proposer des excursions de trois heures, de jour comme de nuit. Les excursions de jour coûtent 25 000 KSh (192 $) pour un maximum de sept passagers, tandis que les excursions de nuit coûtent 40 000 KSh (307 $) pour un maximum de cinq passagers. Les clients paient d'avance par l'intermédiaire de l'application, mais ils doivent s'acquitter séparément des droits d'entrée dans les parcs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les véhicules sont des Land Cruisers de safari standard avec des guides agréés. Chaque trajet comprend la prise en charge et la dépose à domicile, et les réservations doivent être faites au moins deux jours à l'avance pour les excursions d'une journée et cinq jours pour les sorties nocturnes.

Uber collabore avec le Kenya Wildlife Service, l'Autorité de régulation du tourisme et Magical Kenya pour garantir le respect des règles touristiques et environnementales.

Points clés à retenir

Le tourisme est une pierre angulaire de l'économie kenyane, contribuant à environ 10 % du PIB et à plus de 5 % de l'emploi formel. Le parc national de Nairobi, qui a la particularité d'être la seule réserve naturelle complète à l'intérieur d'une capitale, est une destination de choix pour les touristes internationaux et nationaux. La reprise après la pandémie a été forte : les arrivées de visiteurs ont augmenté de 24 % au cours du premier semestre 2025, selon l'Institut de recherche sur le tourisme.

Uber Safari permet au géant du covoiturage de s'emparer d'une partie du marché touristique de 4,3 milliards de dollars en offrant aux voyageurs d'affaires et aux visiteurs de courte durée un accès facile aux expériences de la vie sauvage. Le modèle fournit également de nouvelles sources de revenus pour les opérateurs de safari locaux qui peuvent enregistrer des véhicules sur la plateforme d'Uber.

Le Kenya est le deuxième marché après l'Afrique du Sud où Uber a lancé des safaris, ce qui témoigne d'une stratégie visant à étendre la mobilité urbaine au tourisme de loisirs. En cas de succès, le concept pourrait être déployé dans d'autres destinations africaines dotées de parcs à proximité.