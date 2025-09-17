Afrique de l'Ouest: La BOAD rejoint l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté

17 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Yvette Reine Boro Nzaba

La Banque Ouest-africaine de développement (BOAD) a officialisé, le 15 septembre, son adhésion à l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté.

L'initiative, portée par la présidence brésilienne du G20, a pour objectif d'unir les forces pour éradiquer la faim, réduire la pauvreté et combattre les inégalités, en ligne avec les objectifs de développement durable 1, 2 et 10.

Validée en août dernier, l'adhésion de la BOAD la positionne parmi les 197 membres de l'Alliance dont cent-deux pays, vingt-neuf organisations internationales et quatorze institutions financières. Pour la Banque, il s'agit d'une opportunité stratégique d'accéder à de nouveaux mécanismes de soutien; de renforcer ses synergies internationales et d'accélérer la mise en oeuvre de ses programmes en faveur de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest.

L'engagement de l'institution régionale repose sur deux volets. D'une part, le financement de projets ciblés sur la sécurité alimentaire, en contribuant à l'effort collectif mondial. D'autre part, le partage d'expertise, grâce à plus d'un demi-siècle d'expérience dans le financement du développement et l'intégration économique au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En contrepartie, la BOAD bénéficiera de l'appui d'un réseau global d'acteurs engagés, lui permettant de renforcer l'impact de ses actions dans la sous-région.

Créée en novembre 2024, l'Alliance ambitionne de toucher 500 millions de personnes d'ici à 2030 via des programmes de transferts monétaires, fondés sur des politiques rigoureusement évaluées pour en maximiser l'efficacité.

