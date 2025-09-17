Afrique de l'Ouest: La BOAD rejoint l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté

La Banque Ouest-africaine de développement (BOAD) a officialisé, le 15 septembre, son adhésion à l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté.

L'initiative, portée par la présidence brésilienne du G20, a pour objectif d'unir les forces pour éradiquer la faim, réduire la pauvreté et combattre les inégalités, en ligne avec les objectifs de développement durable 1, 2 et 10.

Validée en août dernier, l'adhésion de la BOAD la positionne parmi les 197 membres de l'Alliance dont cent-deux pays, vingt-neuf organisations internationales et quatorze institutions financières. Pour la Banque, il s'agit d'une opportunité stratégique d'accéder à de nouveaux mécanismes de soutien; de renforcer ses synergies internationales et d'accélérer la mise en oeuvre de ses programmes en faveur de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'engagement de l'institution régionale repose sur deux volets. D'une part, le financement de projets ciblés sur la sécurité alimentaire, en contribuant à l'effort collectif mondial. D'autre part, le partage d'expertise, grâce à plus d'un demi-siècle d'expérience dans le financement du développement et l'intégration économique au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En contrepartie, la BOAD bénéficiera de l'appui d'un réseau global d'acteurs engagés, lui permettant de renforcer l'impact de ses actions dans la sous-région.

Créée en novembre 2024, l'Alliance ambitionne de toucher 500 millions de personnes d'ici à 2030 via des programmes de transferts monétaires, fondés sur des politiques rigoureusement évaluées pour en maximiser l'efficacité.