Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, accompagné de ses proches collaborateurs, a eu une séance de travail, dans l'après-midi du lundi 15 septembre 2025, avec l'équipe du Système des Nations unies au Burkina Faso, conduite par le Coordonnateur résident par intérim, monsieur Maurice Azonnankpo.

À quelques jours de l'ouverture des travaux de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, les deux parties se sont retrouvées pour faire le point des préparatifs de la participation de la délégation burkinabè à ce rendez-vous de haut niveau. Selon le ministre chargé des Affaires étrangères, la délégation burkinabè est fin prête pour porter la voix du Burkina Faso et expliquer la vision de ses premières autorités à la tribune de l'ONU.

SEM Karamoko Jean-Marie Traoré a annoncé que la délégation du Burkina Faso qui prendra part à la 80e Assemblée générale de l'ONU, sera conduite par le Premier ministre Son Excellence Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo accompagné de quatre autres membres du gouvernement et des experts, sans oublier les représentants de la jeunesse et de la société civile. Cette équipe a été composée sur la base des thématiques majeures retenues dans le programme général de la session, et en tenant compte des priorités du gouvernement burkinabè, selon le ministre chargé des Affaires étrangères.

S'inscrivant dans une démarche d'écoute, de dialogue et de respect mutuel, cette rencontre d'échanges avait aussi pour objectif de recueillir les conseils et les suggestions du personnel onusien, en vue d'optimiser la participation du Burkina Faso. Une démarche très appréciée par le Coordonnateur résident par intérim du Système des Nations unies.

Pour monsieur Maurice Azonnankpo, cette opportunité qui leur est offerte, témoigne du dialogue constructif et de l'engagement constant du gouvernement, à œuvrer pour le renforcement stratégique de la relation entre le peuple burkinabè et le Système des Nations unies, dont la mission est de promouvoir le développement durable inclusif.

Au cours de la réunion, ses collaborateurs et lui ont pris l'engagement de s'investir dans une approche conjointe avec la partie burkinabè, pour faire le plaidoyer auprès des chefs des agences respectives des Nations unies, dans la perspective d'échanges fructueux au bénéfice du peuple burkinabè.

« L'Assemblée générale de l'ONU sera l'occasion pour nous de révéler à la face du monde qu'en dépit du défi sécuritaire, le Burkina Faso demeure une terre d'hospitalité, d'opportunités et d'investissements », a dit le Coordonnateur résident par intérim du Système des Nations unies. La 80e Assemblée générale des Nations Unies se tiendra, du 23 au 29 septembre 2025 ; à New-York sur le thème : « Mieux ensemble : plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ». A noter qu'à l'occasion de cette réunion, les deux parties ont également fait un tour d'horizon sur les prochaines étapes des programmes phares mis en œuvre conjointement par le gouvernement et le Système des Nations unies.