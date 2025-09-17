Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité urbaine - 12 kilogrammes de cannabis saisis

Dans le cadre de la lutte contre le trafic et la consommation de stupéfiants, le Commissariat de police de l'arrondissement 3 (CPA) de la ville de Ouagadougou a mis fin aux activités illicites d'un réseau de malfaiteurs qui s'adonnaient au trafic, à la vente et à la consommation de stupéfiants dans la ville de Ouagadougou et plusieurs provinces environnantes.

Le mode opératoire du groupe, constitué de trafiquants, de vendeurs et de livreurs de drogue, consistait à aller s'approvisionner à partir d'un pays voisin et revenir à Ouagadougou. Sur place, la livraison se passait la nuit dans les quartiers périphériques. Les plaquettes de drogue étaient reconditionnées en petites quantités dans des emballages qui sont revendus à 500 ou 1 000 F CFA dans des endroits clandestins, communément appelés "fumoirs", dans des kiosques à café ou lieux de spectacles de plusieurs quartiers et secteurs de la capitale.

Leurs clients étaient majoritairement des jeunes dont l'âge est compris entre 15 et 30 ans. Il arrivait souvent que les membres du groupe convoient leur marchandise en province à des revendeurs pour y être écoulée. Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs ont réussi à appréhender deux membres actifs du réseau et saisir près de 12 kilogrammes de cannabis d'une valeur estimée à 900 000 F CFA.

La Police nationale réitère ses remerciements à l'ensemble des populations pour la collaboration dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, particulièrement à tous ceux grâce par qui ce résultat a été atteint. Elle les exhorte par la même occasion à poursuivre dans la même dynamique en continuant toujours de dénoncer les cas suspects aux numéros verts que sont les 17, 16 et 1010. La Police nationale, une force publique au service des citoyens !