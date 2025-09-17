Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité urbaine - 12 kilogrammes de cannabis saisis

16 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Dans le cadre de la lutte contre le trafic et la consommation de stupéfiants, le Commissariat de police de l'arrondissement 3 (CPA) de la ville de Ouagadougou a mis fin aux activités illicites d'un réseau de malfaiteurs qui s'adonnaient au trafic, à la vente et à la consommation de stupéfiants dans la ville de Ouagadougou et plusieurs provinces environnantes.

Le mode opératoire du groupe, constitué de trafiquants, de vendeurs et de livreurs de drogue, consistait à aller s'approvisionner à partir d'un pays voisin et revenir à Ouagadougou. Sur place, la livraison se passait la nuit dans les quartiers périphériques. Les plaquettes de drogue étaient reconditionnées en petites quantités dans des emballages qui sont revendus à 500 ou 1 000 F CFA dans des endroits clandestins, communément appelés "fumoirs", dans des kiosques à café ou lieux de spectacles de plusieurs quartiers et secteurs de la capitale.

Leurs clients étaient majoritairement des jeunes dont l'âge est compris entre 15 et 30 ans. Il arrivait souvent que les membres du groupe convoient leur marchandise en province à des revendeurs pour y être écoulée. Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs ont réussi à appréhender deux membres actifs du réseau et saisir près de 12 kilogrammes de cannabis d'une valeur estimée à 900 000 F CFA.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Police nationale réitère ses remerciements à l'ensemble des populations pour la collaboration dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, particulièrement à tous ceux grâce par qui ce résultat a été atteint. Elle les exhorte par la même occasion à poursuivre dans la même dynamique en continuant toujours de dénoncer les cas suspects aux numéros verts que sont les 17, 16 et 1010. La Police nationale, une force publique au service des citoyens !

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.