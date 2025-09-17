Burkina Faso: Championnat national 2025 de hockey sur gazon - Triplé historique de Gounghin

Le championnat national de hockey sur gazon organisé par la Fédération burkinabè de ladite discipline, le samedi 13 septembre 2025 à Ouagadougou, a vu la domination de Gounghin hockey club dans les 3 finales qui étaient en compétition.

Tout a commencé par les éliminatoires inter-régions. Ce qui a permis de retenir les meilleurs pour les finales, le 13 septembre dernier à Ouagadougou. Trois affiches étaient au programme de cette soirée pluviale, riche en suspens et en émotion. Chez les moins de 15 ans, trois équipes se sont affrontées dans un mini-championnat. C'est là que Gounghin hockey club a ouvert le bal de ses succès en venant à bout de Stick de Bobo-Dioulasso 2-0.

Ensuite, ce fut au tour des 6 équipes dames en lice d'entrer en compétition. Après la décantation, ce sont les équipes de Gounghin et celle de Jeunesse hockey club de Koudougou qui se sont retrouvées en finale. Là encore, les joueuses de Gounghin ont démontré toute leur détermination et leur maîtrise du jeu, remportant le match (2-0) et s'adjugent le titre national.

Cette victoire vient couronner une saison exceptionnelle pour le club qui s'impose désormais comme un modèle en matière de développement du hockey féminin. Le clou de ce championnat a été la finale chez les séniors (hommes). Sur 8 formations au départ, Gounghin et Elites de Koudougou ont déjoué tous les pièges pour être opposés lors de l'ultime confrontation. Une rencontre d'un niveau technique élevé qui a tenu toutes ses promesses.

Les Koudougoulais se signalent en premiers en ouvrant le score. Gounghin fait le dos rond jusqu'au retour de la pause pour trouver la jonction et remporter le gain du match (2-1) en toute fin de partie grâce à son métronome Winter Jean-Philippe Bakala. Gounghin remporte ainsi son 4e titre après ceux de 2019, 2021 et 2023. Pour son sacre, il a reçu en plus des 200 000 FCFA, un trophée et des médailles d'or. Le vaincu s'est contenté de 150 000 FCFA et des médailles.

La championne chez les dames a empoché 100 000 FCFA plus un trophée et des médailles d'or contre 75 000 FCFA pour le 2e. Les prix se sont étalés jusqu'aux 4e. Heureux que l'activité s'est déroulée sans couac, le président de la Fédération burkinabè de hockey sur gazon (FBHG) Idrissa Kaboré a salué la qualité du jeu produit par les hockeyeurs. Il a félicité Gounghin hockey club pour son triplé historique et a encouragé les autres clubs à poursuivre leurs efforts afin de hisser le niveau du hockey national.

La représentante des parrains a expliqué les raisons qui les ont guidés à accompagner l'activité. « Si nous avons accepté cet honneur, c'est parce que nous croyons en vous, en votre abnégation et en votre volonté d'apporter du renouveau au sport burkinabè », a laissé entendre Séraphine Ouédraogo. Elle a rendu un hommage « particulier » au président de la FBHG qui, depuis la création de la Fédération en décembre 2014, se bat sans relâche pour implanter et faire rayonner ce sport sur l'ensemble du territoire national.