Centrafrique: 9 milliards de dollars mobilisés en faveur du Plan national de développement

Lors de la table ronde d'investissement organisée récemment à Casablanca, au Maroc, le gouvernement centrafricain a réussi à obtenir des promesses de financement de 9 milliards de dollars, soit près de 5 000 milliards FCFA, pour son Plan national de développement (PND) 2024-2028. Ces engagements témoignent d'une nouvelle dynamique et d'un partenariat renforcé avec les acteurs internationaux.

La République centrafricaine (RCA) a franchi une étape dans sa quête de financement extérieur au cours de la table ronde d'investissement qui s'est tenue les 14 et 15 septembre, à Casablanca. Cette activité a permis de renforcer les relations entre les autorités centrafricaines et des partenaires techniques, financiers et investisseurs internationaux. Présent à la table ronde, le président centrafricain, Faustin Archange Touadera, a salué la mobilisation des partenaires pour son pays. « En ce moment précis, la RCA vous tend la main pour construire avec vous l'avenir de demain : une Afrique qui innove, qui produit et qui rayonne », a-t-il déclaré.

Ces promesses d'investissement représentent, selon les autorités centrafricaines, une lueur d'espoir pour une nation en pleine mutation, offrant une opportunité de bâtir un avenir prospère. Au coeur de cette initiative, 543 projets ont été présentés, avec 24 qualifiés de structurants, englobant des secteurs cruciaux tels que l'énergie, les transports, l'agriculture, l'éducation et les infrastructures. Ces projets visent principalement à accroître l'accès à l'électricité de 17 % à 40 % d'ici à 2028 et à réduire le taux de pauvreté de 68 % à 62 % sur la même période. Le PND de la RCA, évalué à plus de 12,8 milliards de dollars, ambitionne également d'atteindre une croissance économique de 4,2 % par an.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, le véritable défi résidera dans l'exécution de ces engagements. D'après le coordonnateur du PND, Gervais Doungoupou, bien que plus de dix-huit protocoles d'accord aient été signés et des annonces significatives faites, il est désormais essentiel de concrétiser ces promesses en routes construites, en électricité fournie, et aux services accessibles. La table ronde de Casablanca établit, à tout point de vue, les bases d'un partenariat gagnant-gagnant entre la RCA et ses partenaires au développement. Le message des autorités centrafricaines se résume en ces termes : « Investir en Centrafrique aujourd'hui, c'est investir dans une Afrique d'espérance et de prospérité partagée ».