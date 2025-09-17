Congo-Kinshasa: Ebola en RDC - L'OMS déploie les vaccins en urgence face à la progression de l'épidémie

17 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Noël Ndong

Alors que le nombre de cas suspects d'Ebola grimpe en flèche dans le centre de la République démocratique du Congo (RDC), l'Organisation mondiale de la santé (OMS) accélère la riposte vaccinale pour contenir cette épidémie à fort potentiel régional.

Depuis le 4 septembre, la province du Kasaï est officiellement en état d'alerte sanitaire. Le ministre congolais de la Santé, Samuel Roger Kamba, a confirmé la détection d'une nouvelle épidémie d'Ebola, rapidement validée par le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. En une semaine, le nombre de cas suspects est passé de 28 à 68, avec une extension géographique de deux à quatre districts. Seize décès ont été enregistrés, contre quinze la semaine précédente, signalant une progression lente mais continue.

Vaccination ciblée : priorité aux soignants et cas contacts

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face à la recrudescence, l'OMS a démarré le 16 septembre une campagne de vaccination d'urgence, centrée sur les professionnels de santé et les contacts directs des cas confirmés. 400 doses sur les 2 000 disponibles ont été acheminées à Bulape, épicentre de la flambée épidémique. « Nous devons agir vite pour casser la chaîne de transmission, avant que la situation ne devienne incontrôlable », a déclaré Patrick Otim, responsable régional de l'OMS.

Il ajoute que le risque de propagation transfrontalière vers l'Angola est modéré, mais réel. En soutien, le Groupe international de coordination pour l'approvisionnement en vaccins a approuvé l'envoi de 45 000 doses supplémentaires, marquant une montée en puissance du dispositif d'endiguement.

Une épidémie sous surveillance régionale

La région du Kasaï, historiquement fragile, est confrontée à une combinaison de vulnérabilités sanitaires, sécuritaires et logistiques. L'infrastructure de santé y reste précaire, rendant l'accès aux soins difficile et la surveillance épidémiologique peu fiable. Dans un contexte de mobilité transfrontalière fluide, notamment vers l'Angola, et alors que plusieurs zones restent inaccessibles aux équipes médicales pour des raisons de sécurité, la communauté internationale suit de près la situation.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.