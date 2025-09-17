Afrique: Coopération Congo-Maroc - Un mémorandum d'entente signé entre le CESE et l'IITDA

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) que préside Emilienne Raoul a signé, le 15 septembre dans la capitale congolaise, un mémorandum d'entente avec l'Institut international pour la transition durable en Afrique (IITDA), conduit par sa présidente, Arib Fatima, afin de réaliser un projet d'urbanisation dans les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire.

La signature du mémorandum intègre la coopération entre les deux parties dans les domaines de la gouvernance durable, de la recherche appliquée, de la formulation et l'évaluation des politiques publiques ainsi que du renforcement de capacités et de la transition écologique.

Ainsi, les domaines privilégiés de cette coopération portent sur la co-organisation de formations et d'ateliers à destination des acteurs publics, de la société civile et du secteur privé; la réalisation conjointe de recherches, études, avis où recommandations sur des thématiques telles que le changement climatique, la gouvernance, l'économie verte, la cohésion sociale..

Il sera également question, entre les deux parties, d'élaborer de mécanismes d'appui technique pour l'évaluation des politiques publiques et la co-production de supports de sensibilisation, d'analyse et de de documentation à usage national ou régional.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La présidente de l'IITDA a affirmé qu'elle veut s'attaquer concrètement aux grands défis du continent : climat, agriculture, énergie, gouvernance, voulant mêler recherche, action sur le terrain et coopération entre États, sociétés civiles et secteurs privés.

Pour sa part, la présidente du CESE, Emilienne Raoul, a réitéré que « Le développement doit se construire avec les territoires, les institutions, et les citoyens en se positionnant sur leurs aspirations et leur potentiel ».

Signalons qu'Emilienne Raoul a gardé sa fonction de présidente du bureau actualisé du CESE dont la passation des consignes entre membres a été faite le 12 août dernier. Ce bureau composé de quatre personnes a pour vice-président Jean de Dieu Goma. Le poste de rapporter est occupé par Hyacinthe Defoundoux et celui de questeur par Arsène Mokoma.