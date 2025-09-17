Afrique: MTN en pourparlers avec des partenaires américains et européens au sujet de centres de données d'IA

MTN Group Ltd, le plus grand opérateur de téléphonie mobile d'Afrique, est en pourparlers avancés avec des entreprises américaines et européennes pour construire des centres de données à travers le continent afin d'alimenter les services d'intelligence artificielle

MTN Group Ltd, le plus grand opérateur de téléphonie mobile d'Afrique, est en pourparlers avancés avec des entreprises américaines et européennes pour construire des centres de données à travers le continent afin d'alimenter les services d'intelligence artificielle.

L'entreprise basée à Johannesburg financera en partie les projets et fera appel à des partenaires internationaux pour développer une infrastructure prête pour l'intelligence artificielle, a déclaré le PDG Ralph Mupita. MTN a déjà commencé la construction d'un centre de données de 9 MW au Nigeria, qui devrait coûter environ 240 millions de dollars.

Son activité de centre de données pour l'IA, baptisée Genova, accueillera des locataires fournissant de la puissance de calcul et louera la capacité aux entreprises et aux gouvernements. MTN pourrait également équiper certains centres avec son propre matériel.

"Nous sommes maintenant dans la phase de négociation commerciale et nous présélectionnons des partenaires qui peuvent nous aider à passer à l'échelle", a déclaré Mupita. "Notre objectif est de conclure ces partenariats dans le courant de l'année.

Les partenaires qui rejoindront Genova devraient suivre MTN sur ses 16 marchés africains.

Points clés à retenir

L'Afrique représente moins de 1 % de la capacité mondiale des centres de données d'IA, ce qui souligne un manque d'infrastructures numériques alors que la demande d'apprentissage automatique et de services cloud augmente dans le monde entier. La plupart des capacités existantes sont concentrées en Afrique du Sud, où Microsoft, Amazon et Alibaba exploitent déjà des installations de grande envergure.

L'élan se propage maintenant à d'autres pays : Microsoft et G42 d'Abu Dhabi prévoient un centre de données alimenté par la géothermie au Kenya, tandis qu'Airtel Africa se prépare à étendre l'infrastructure d'IA du Nigéria par le biais de son unité Nxtra. Pour les télécoms, les centres de données représentent une source de revenus de plus en plus importante à mesure que la croissance de la téléphonie mobile ralentit.

La stratégie Genova de MTN vise à monétiser son infrastructure et à diversifier ses revenus en captant la demande des entreprises et des gouvernements en matière de calcul de l'IA. Si elle réussit, elle pourrait ancrer l'écosystème de l'IA en Afrique sur des marchés où la capacité locale est limitée mais où les populations et la génération de données se développent rapidement, positionnant MTN comme un acteur clé de l'économie numérique du continent.