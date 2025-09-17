Egypte: Le pays à la recherche d'un bracelet de pharaon vieux de 3 000 ans disparu d'un musée

Les autorités égyptiennes sont à la recherche d'un bracelet en or vieux de 3 000 ans qui a disparu du musée égyptien du Caire.

Les autorités égyptiennes sont à la recherche d'un bracelet en or vieux de 3 000 ans qui a disparu du musée égyptien du Caire. Ce bracelet, orné d'une perle de lapis-lazuli, a appartenu au roi Amenemope de la XXIe dynastie. Il a été vu pour la dernière fois dans le laboratoire de restauration du musée, selon le ministère du tourisme et des antiquités. L'affaire a été transmise aux services de police et aux procureurs.

Des images du bracelet ont été diffusées dans les aéroports, les ports maritimes et les postes-frontières afin d'empêcher la contrebande. Les autorités ont précisé que les photos circulant en ligne d'un autre bracelet n'étaient pas l'artefact manquant.

Le ministère a indiqué que tous les autres objets du laboratoire de restauration seront inventoriés et examinés par un comité de spécialistes.

Amenemope était un pharaon relativement peu connu de la troisième période intermédiaire, dont la tombe a été découverte en 1940 à Tanis, dans l'est du delta du Nil en Égypte.

Points clés à retenir

La disparition du bracelet d'Amenemope met en lumière les risques permanents auxquels est confronté le patrimoine culturel de l'Égypte. Le commerce illégal d'antiquités est une industrie mondiale de plusieurs milliards de dollars, les objets égyptiens étant parmi les plus recherchés sur les marchés noirs. L'Égypte a renforcé ses lois et ses accords internationaux pour rapatrier les trésors volés, mais des incidents se produisent encore.

En 2023, deux hommes ont été arrêtés pour avoir tenté de faire passer en contrebande des centaines d'objets dans la baie d'Abou Qir, près d'Alexandrie, ce qui souligne l'ampleur du problème. Le musée égyptien, qui abrite certaines des collections pharaoniques les plus précieuses au monde, est depuis longtemps un lieu de conservation et de controverse.

La perte d'un objet royal datant de la troisième période intermédiaire est importante non seulement pour l'Égypte, mais aussi pour l'archéologie mondiale, car les objets liés à Amenemope sont rares. La rapidité avec laquelle les autorités ont intensifié les recherches montre qu'il est important d'empêcher le bracelet d'entrer dans les circuits de trafic internationaux.