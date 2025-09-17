Le Programme de Résilience du Système Alimentaire en Afrique de l'Ouest (PRSA/FSRP) a organisé hier, mardi 16 septembre, une rencontre d'information et de sensibilisation sur les opportunités offertes par le programme dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage au Sénégal. A cette occasion, le coordonnateur du FSRP Dr Mouhamadou Lamine Dia a fait savoir que le programme va mettre à la disposition des producteurs et éleveurs un financement de 33 milliards de Fcfa.

Le Programme de Résilience du Système Alimentaire en Afrique de l'Ouest (PRSA/FSRP) a mis à la disposition des producteurs et éleveurs, un mécanisme de financement à coûts partagés. D'un coût global de 33 milliards Fcfa, ce mécanisme repose sur trois guichets de financement conçus pour répondre aux besoins spécifiques des différents acteurs du secteur agro-sylvo-pastoral. « Au cours de l'exécution du projet, on va devoir donner un financement à hauteur de 33 milliards de Fcfa à près de 3 000 bénéficiaires. Ils vont recevoir ces financements à travers 3 fenêtres. La première, c'est pour les petits projets et sera de 3 à 6 millions par bénéficiaire. La deuxième de 6 à 28 millions pour les projets à moyennes tailles et pour les grands projets, la fenêtre est de 28 à 285 millions de Fcfa », a fait savoir Dr Mouhamadou Lamine Dia, coordonnateur du FSRP. Selon lui, au-delà de ces financements, le projet va mettre en place 1000 Ha de coopératives agricoles communautaires avec tous les investissements d'infrastructures nécessaires pour les faire fonctionner.

Il appelle ainsi les coopératives et organisations paysannes à jouer pleinement leur rôle de relais communautaires et de piliers de la politique agricole. Il invite également les acteurs privés et PME à saisir les opportunités offertes par les Matching Grants pour investir et innover. « Sous le leadership de Monsieur le Gouverneur et avec la détermination du MASAE, nous sommes convaincus que le FSRP, à travers la consolidation des bases productives et le mécanisme des Financements à coûts Partagés, jouera un rôle clé dans la modernisation de nos filières, le renforcement de la résilience des communautés et l'atteinte de la souveraineté alimentaire de notre pays », soutient-il.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, le coordonnateur du FSRP a saisi cette occasion pour annoncer le démarrage officiel des travaux d'aménagement des premières fermes dans le bassin arachidier dès la fin de l'hivernage en relation avec l'Agence Nationale d'Insertion pour le Développement Agricole-ANIDA. Selon lui, ces CAC permettront d'améliorer durablement les conditions de production, d'accroître les rendements, et de sécuriser les moyens de subsistance des communautés. La phase III du PRSA/FSRP concerne le Sénégal, avec une entrée en vigueur le 30 juillet 2024. Elle est prévue sur une durée de 6 ans et pour un montant d'environ 230 millions de dollars US (200 millions USD financés par la Banque mondiale et 30 millions USD financés par le FIDA).