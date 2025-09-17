Sénégal: Contribution à l'économie nationale - Eramet Grande Côte réinjecte 121 milliards FCFA en 2024

Eramet Grande Côte réinjecte 71 % de son chiffre d'affaires dans l'économie nationale en 2024, soit 121 milliards FCFA, marqués pour la première fois par le versement de dividendes en 2025. Et cela, en soutenant 3285 emplois directs et indirects dont 98% occupés par des nationaux. Depuis 2014, Eramet Grande Côte, filiale du groupe Eramet, exploite et valorise les sables minéralisés au Sénégal. L'entreprise est aujourd'hui le 4e producteur mondial, avec une production diversifiée comprenant l'ilménite, le rutile et le leucoxène-utilisés dans l'industrie mondiale des pigments ainsi que le zircon, essentiel à la céramique et aux matériaux de construction.

En 2024, Eramet Grande Côte a réalisé un chiffre d'affaires de 171 milliards FCFA, dont 121 milliards (71 %) ont bénéficié directement à l'économie sénégalaise, rapporte un communiqué en date d'hier mardi 16 septembre.« Cette contribution repose sur 27,5 milliards FCFA versés à l'État en impôts et taxes, plaçant Eramet Grande Côte au rang de 5e contributeur minier national (Rapport ITIE 2023) ; une masse salariale de 22,3 milliards FCFA, en hausse de 10 % par rapport à 2023, plus de 70 milliards FCFA d'achats effectués auprès de fournisseurs locaux, 1 milliard FCFA de dividendes et retenues à la source », lit-on dans le communiqué.

Avec 3285 emplois directs et indirects, dont 98 % occupés par des nationaux, Eramet Grande Côte joue également un rôle clé en matière d'emploi et de compétences locales. Suivant la source, dès 2025, cette contribution sera renforcée par le versement annuel de près de 900 millions FCFA de fiscalité locale aux communes accueillant les installations industrielles, ainsi que par une augmentation des impôts et taxes versés à l'État. Première mine du Sénégal à restituer des terres après exploitation, Eramet Grande Côte mène un programme de réhabilitation progressive. Plus de 1 000 hectares auront été réhabilités d'ici fin 2025, garantissant la remise en état durable des zones exploitées. En parallèle, l'entreprise investit près de 20 milliards FCFA dans une centrale solaire de 20 MW. Sa mise en service, prévue au 1er trimestre 2026, permettra de réduire de 20 % les émissions de CO₂ du site.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Avec une politique de responsabilité sociétale alignée sur les standards internationaux, Eramet Grande Côte fait de son ancrage local un levier concret de développement inclusif. Entre 2020 et 2025, près de 26 milliards FCFA ont été consacrés à des projets en faveur des populations et des territoires. Parmi les réalisations majeures, il y a la réinstallation de 577 ménages, avec de nouveaux logements et des terres agricoles, et par la mobilisation de 9,6 milliards FCFA pour préserver les moyens de subsistance des communautés. L'entreprise a également investi dans la construction de 6 écoles, 9 daaras et 4 structures de santé.

« Ces actions s'accompagnent de la mise en service d'infrastructures collectives telles que des maisons communautaires, des marchés, des gares routières et des maisons des jeunes, qui renforcent la vie locale. Dans la zone touristique de Lompoul, Eramet Grande Côte a également financé à hauteur de 2 milliards FCFA le projet Oasis du Sénégal, destiné à soutenir l'emploi et dynamiser le tourisme local », souligne le document.