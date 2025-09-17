Sénégal: Amélioration du système de santé sénégalais - Une délégation du Parlement européen reçue à Dakar

La Commission Santé, Population, Affaires sociales et Solidarité nationale de l'Assemblée nationale, a reçu ce mardi 16 septembre 2025 une délégation de la Commission de la santé publique du Parlement européen, conduite par la député Tilly Metz, en présence de l'Ambassadeur de l'UE au Sénégal, Jean-Marc Pisani.

Selon une note du parlement sénégalais, les discussions ont porté sur les défis du système de santé sénégalais et les perspectives de coopération avec l'Union européenne. Il s'agit notamment de la vaccination, de la recherche, de la production locale de vaccins et de la santé numérique.

Pour sa part, la présidente de la Commission Santé, Population, Affaires sociales et Solidarité nationale de l'Assemblée nationale, Khady Sarr a souligné l'importance de cette visite. Elle estime qu'elle est le symbole de l'engagement commun de l'Afrique et de l'Europe à bâtir des systèmes de santé résilients.

Sur ce, la parlementaire sénégalaise a proposé un plan d'action conjoint, des jumelages parlementaires, un fonds pour l'innovation sanitaire et une task force climat-santé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La délégation européenne poursuivra son programme par des rencontres avec les autorités sanitaires, les instituts de recherche et la société civile avant de clôturer sa visite ce mercredi 17 septembre 2025.