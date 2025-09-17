Sénégal: Baignades en mer - 112 cas de noyade recensés sur les plages, dont 34 morts en trois mois

En cette période estivale, alors que les plages du pays connaissent une forte fréquentation, on constate une recrudescence des noyades. Le bilan à mi-parcours de la surveillance des baignades de l'édition 2025 de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers en témoigne. Sur une période de trois mois, du 24 mai 2025 au 21 août 2025, la brigade a enregistré 90 interventions liées à des noyades au niveau national.

Le décompte total s'élève à 112 victimes, parmi lesquelles 78 ont été sauvées et 34 sont décédées. La région de Dakar est la plus touchée : les soldats du feu de cette zone ont dénombré 85 victimes de noyades lors des 65 interventions qu'ils ont effectuées sur les plages. Ils en ont sauvé 74, tandis que 11 ont perdu la vie, notamment 4 à Malibu, 2 à Malika, 2 à la plage Bceao, 2 à Thiaroye-sur-Mer (Mbatal) et 1 à Sipres (Mbao).

Le Groupement d'incendie et de secours n°2 (Thiès-Diourbel) a enregistré 4 victimes de noyade, dont une seule a été sauvée. Le Groupement d'incendie et de secours n°3, qui contrôle la baignade à Fatick, Kaolack et Kaffrine, a, jusque-là, enregistré une seule victime de noyade, qui a été sauvée. Les sapeurs-pompiers chargés de la surveillance des baignades à Ziguinchor, Kolda et Sédhiou ont comptabilisé 2 victimes de noyade, toutes deux décédées.

Le Groupement d'intervention et de secours, qui surveille les baignades à Saint-Louis, Louga et Matam, a dénombré 16 victimes de noyade, dont 14 sont décédées. Enfin, les sapeurs-pompiers en charge de Tambacounda, Kédougou et Bakel ont enregistré 4 victimes, toutes décédées.

