Sénégal: Cité Baraque - Un jeune arrêté pour homicide involontaire

Un jeune a été arrêté à la Cité Baraque pour homicide involontaire à la suite d'une bagarre entre jeunes du quartier qui a dégénéré, le 15 septembre dernier. Selon la Police la victime a succombé à ses blessures après son évacuation à l'Hôpital Principal, de Dakar.

Le Commissariat d'arrondissement de Dieuppeul a procédé à l'interpellation d'un individu pour homicide involontaire à la suite d'une bagarre. Selon les faits, rapporte la Police sénégalaise, le 15 septembre 2025, leur service a été informé par un appel téléphonique du délégué de quartier de la Cité Baraque.

Ce dernier les a informés qu'à la suite d'une bagarre entre jeunes du quartier, un individu qui avait été évacué à l'Hôpital Principal, a finalement succombé à ses blessures.

Le transport effectué aussitôt dans cette structure hospitalière a, d'après la Police, permis de confirmer les propos du délégué de quartier. De plus, les recoupements effectués sur les lieux auprès du frère du défunt ont permis de confirmer que la victime a été blessée par son vis-à-vis.

« Conduit au service, puis interrogé sommairement sur les faits, le mis en cause a soutenu que la veille, vers 3 heures du matin, la victime, qui était ivre, l'a provoqué en l'injuriant avant de le menacer avec un tesson de bouteille. Il s'est aussi saisi d'un tesson de bouteille pour se défendre. Au cours de leur altercation, ils se sont blessés mutuellement et il est aussitôt retourné chez lui », explique la même source.

C'est plus tard qu'il a été informé par les éléments intervenants que son vis-à-vis a finalement succombé à ses blessures. Mais, le mis en cause a été placé en garde à vue et l'enquête suit son cours.