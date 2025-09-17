Cote d'Ivoire: Mercredi 17 septembre 2025 - Journée Mondiale de l'Arthrose

17 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Théodore Kouadio

L'arthrose est une maladie qui s'attaque aux articulations et, progressivement, les déforme. L'arthrose est caractérisée par des douleurs aux mouvements et une raideur des articulations.

On estime qu'en 2050, ce seront pas moins de 315 millions d'êtres humains de plus de 60 ans qui souffriront d'arthrose dans le monde et que, parmi ceux-ci, 105 millions présenteront un handicap sévère causé par la maladie.

La Recherche médicale sur l'arthorse est en marche (si on peut dire...) et l'arrivée à court terme d'un biomédicament très prometteur, pourrait changer la donne en profondeur.

La journée du 17 septembre

Des espoirs sont permis pour les patients souligne le docteur Laurent Grange, Président de l'AFLAR, association française de défense des patients arthrosiques, qui relaye en France la journée mondiale de l'arthrose créée par la fondation belge de l'arthrose.

Le but de la journée est la sensibilisation du grand public à cette maladie, ainsi que le soutien à la recherche.

Wodies (World Osteoarthritis Day Intergenerational Events)

A l'échelle internationale, les Wodies visent à sensibiliser le grand public autour de différents événements concernant l'arthrose.

La dernière édition de cette manifestation s'est tenue en 2019 et il ne semble pas qu'elle ait perduré ensuite...

