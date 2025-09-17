Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - L'ANP invite la presse à un traitement équitable des candidats

L'Autorité nationale de la presse (Anp) a appelé la presse à faire preuve de professionnalisme dans le traitement de l'information durant la pré-campagne et la campagne de l'élection présidentielle. Dans une note adressée aux entreprises de presse, son président, Samba Koné, a recommandé que « pendant cette période, la presse imprimée et numérique observe les principes de pluralisme, d'équilibre de l'information à l'égard des candidats retenus ainsi que des partis et groupements politiques qui les soutiennent ».

Il a précisé que cette décision est issue de la délibération de l'Anp, en sa session du 1er septembre 2025.

Sur la base des conclusions de cette séance, Samba Koné a invité la presse imprimée et la presse numérique à exclure de leurs colonnes, tout écrit injurieux, diffamatoire, incitant à la haine, à la violence contre les candidats et les partis et groupements politiques qui les soutiennent. Il faut que « les organes de presse imprimée et numérique de service public veillent, en outre, au respect du principe d'équité dans le traitement de l'information relative aux candidats, aux partis et groupements politiques les soutenant ainsi qu'à la couverture de leurs activités », a-t-il souligné.

L'Anp a exhorté les journaux privés et ceux en ligne à s'efforcer de respecter, durant toute la période électorale, les règles déontologiques et les pratiques professionnelles qui fondent le métier de journaliste. L'autorité les ramène également à leur obligation de donner les informations venant de tous les bords, sans distinction d'appartenance politique, tout en s'interdisant tout écrit sur la vie privée des candidats et la publication d'images les présentant dans des postures dégradantes.

Samba Koné a demandé, en outre, aux organes concernés d'éviter de publier de fausses nouvelles, de ne pas tomber dans la désinformation, la manipulation des faits ou de l'opinion, la dénaturation des propos des candidats et de leurs soutiens politiques, tout au long de la période de la pré-campagne et de la campagne. La campagne, faut-il le rappeler, débute le 10 octobre.