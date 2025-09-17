Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - La CEI éclaire les candidats sur le mode opératoire

La Commission électorale indépendante (Cei) a mis, le 16 septembre 2025, à la disposition des cinq candidats au scrutin présidentiel d'octobre prochain, les informations relatives à la bonne conduite de la campagne électorale.

Le président de la Cei, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, dans la salle de réunion de l'organe électoral, à Cocody-Les II Plateaux, a confié que cette rencontre d'échange et d'informations est primordiale pour instruire les prétendants au fauteuil présidentiel sur leurs droits et devoirs durant cette période où ils iront solliciter les suffrages des électeurs à travers des actions et manifestations de proximité.

« Vous les candidats éligibles. C'est-à-dire ceux dont les dossiers de candidature ont été jugés recevables par le Conseil constitutionnel. Vous êtes donc aptes à être élus (...) La Cei se doit désormais de partager avec vous toutes les informations relatives au processus électoral. On se doit donc de vous fournir la documentation nécessaire pour que vous soyez suffisamment pénétrés de la matière électorale. On va aussi vous donner les règles du jeu de la campagne. C'est-à-dire comment vous devez vous conduire durant cette période. La Cei vous mettra aussi à disposition les affiches pour faire campagne. Bien sûr, lesquelles affiches peuvent être augmentées par vos soins. L'objet de cette rencontre était de s'accorder sur le mode opératoire du processus électoral », a-t-il indiqué à l'endroit de ses interlocuteurs.

Les candidats retenus pour l'élection présidentielle du 25 octobre sont le président de la République sortant, Alassane Ouattara, Simone Gbagbo, Jean-Louis Billon, Henriette Lagou et Ahoua Don Mello. Parmi ceux-ci, seul M. Billon est venu à l'invitation de la Cei.

Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, qui n'a trouvé aucun inconvénient à ce fait, a soutenu que les candidats éligibles aux prochaines joutes électorales ne sont plus des citoyens lambda, mais des personnalités qui doivent bénéficier d'une sécurité renforcée. D'où, à l'en croire, cette rencontre pour évaluer avec les concernés les mesures à prendre pour leur assurer une protection. « Il y a leur sécurité et une tenue à avoir dans la vie de tous les jours désormais », a-t-il précisé.

Jean-Louis Billon, le représentant de la Coalition pour la démocratie (Code) à cette échéance électorale, a salué l'initiative de l'institution électorale. Il a fait savoir que sa présence à cette réunion est l'expression de sa volonté d'être au début et à la fin du processus, à l'effet de gérer personnellement toutes les questions relatives à cette élection. « Je suis au four et au moulin. Pendant ce temps, mes équipes travaillent. Je compte être un Président extrêmement actif que vous verrez partout en Côte d'Ivoire », a-t-il indiqué.

Brahima Doumbia, le secrétaire exécutif adjoint chargé des élections au Rhdp, représentant le candidat de son parti, Alassane Ouattara, a dit avoir été instruit par les informations mises à sa disposition pour la conduite de la campagne. « Nous partons rassuré et engagé à mener une bonne campagne », a-t-il dit.

Les représentants de Henriette Lagou, Simone Gbagbo et Ahoua Don Mello, partis sur la pointe des pieds, n'ont pas voulu faire de déclaration.