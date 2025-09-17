Cote d'Ivoire: Hommage national aux héros du basketball ivoirien U16

Le Palais des Sports de Treichville a vibré le mardi 16 septembre 2025, lors d'une cérémonie d'hommage dédiée aux sélections ivoiriennes U16 de basketball. Champions d'Afrique chez les garçons et vice-championnes chez les filles à l'AfroBasket U16 disputé au Rwanda, les jeunes Éléphants et Éléphantes ont été célébrés par les autorités, la fédération et le public sportif.

Dans son allocution, le président de la Fédération ivoirienne de basketball (FIBB), Moussa Diarra, a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement ivoirien pour le soutien constant, à travers le ministère en charge des Sports et du Cadre de Vie. Selon lui, cet accompagnement a été déterminant dans la réussite des athlètes et la performance remarquable enregistrée à Kigali.

Les capitaines des deux équipes, émus par l'accueil chaleureux et la reconnaissance nationale, ont tenu à remercier les autorités et le peuple ivoirien pour leur appui moral et leur ferveur, qui ont porté les joueurs tout au long de la compétition.

Présent à la cérémonie, le ministre délégué en charge des Sports et du Cadre de Vie, Adje Silas Metch, s'est réjoui de l'excellente collaboration avec la FIBB, dont il a salué le professionnalisme. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à offrir de meilleures conditions d'entraînement et d'organisation afin de permettre aux jeunes athlètes de poursuivre sur leur dynamique de victoires. « Ces résultats doivent constituer un tremplin pour maintenir un niveau d'excellence et préparer l'avenir du basketball ivoirien », a-t-il souligné.

Les deux sélections nationales U16 ont décroché avec cette performance leur qualification pour la Coupe du monde U17. Une nouvelle étape attend les jeunes basketteurs ivoiriens, désormais appelés à représenter fièrement la Côte d'Ivoire sur la scène mondiale et à confirmer leur statut de relève prometteuse du sport national.