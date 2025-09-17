Afrique: AfroBasket U16 - Accueil triomphal pour les héros ivoiriens à Abidjan

L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny a vibré, le mardi 16 septembre 2025, à l'unisson de la nation ivoirienne. Les sélections masculines et féminines U16 de basket-ball, auréolées de leurs exploits au championnat d'Afrique disputé au Rwanda, ont été accueillies comme de véritables héros. Les jeunes Éléphants ont en effet marqué l'histoire : les garçons sont sacrés champions d'Afrique U16, tandis que les filles se sont hissées à la deuxième marche du podium continental.

À leur arrivée, les joueurs et joueuses ont été reçus par le ministre délégué en charge des Sports et du Cadre de Vie, Adje Silas Metch, qui a tenu à saluer personnellement leur performance exceptionnelle. En leur remettant des écharpes aux couleurs nationales, le ministre a symbolisé la reconnaissance et la fierté de tout un peuple. « Vous avez honoré la Côte d'Ivoire. Votre détermination et votre talent démontrent que l'avenir du basket ivoirien est prometteur », a-t-il déclaré.

La liesse était au rendez-vous. Le Comité national de soutien aux Éléphants (CNSE) a mobilisé ses membres pour donner à cet accueil un éclat particulier. Chants, tambours, danses et slogans de victoire ont rythmé l'arrivée des jeunes champions, sous les flashs des journalistes et des caméras venus immortaliser l'instant. Parents, encadreurs, supporters et anonymes se sont mêlés à la fête pour exprimer leur gratitude et leur admiration.

Cette double performance constitue un signal fort pour le sport ivoirien, en particulier pour la jeunesse. Elle traduit les efforts soutenus des autorités et des encadreurs pour hisser la Côte d'Ivoire parmi les nations phares du basket-ball africain. Les U16, en décrochant ce sacre et cette finale, ouvrent la voie à une génération ambitieuse et talentueuse qui inspire déjà les plus jeunes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'accueil triomphal réservé à ces équipes illustre la place centrale qu'occupe désormais le basket-ball dans le coeur des Ivoiriens. Un moment d'histoire que les joueurs, leurs encadreurs et la nation entière ne sont pas prêts d'oublier.