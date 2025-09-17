Togo: Lomé veut faire comme Munich

Du 9 au 12 octobre prochain, la Société Nouvelle des Boissons (SNB), en collaboration avec l'Hôtel 2 Février, organise à Lomé l'édition togolaise de l'Oktoberfest, la célèbre fête de la bière d'origine allemande.

Pendant quatre jours, les amateurs de bière pourront découvrir ou redécouvrir la Warsteiner, bière allemande brassée sous licence au Togo depuis février 2024.

Si l'initiative de la SNB vise à affirmer sa présence sur le marché togolais, il est important de rappeler que le paysage brassicole national reste largement dominé par la Brasserie BB Lomé, filiale du Groupe Castel. Présente au Togo depuis plusieurs décennies, la BB s'impose comme le principal acteur du secteur, avec un portefeuille solide de marques locales et internationales bien ancrées dans les habitudes de consommation.

Avec des produits emblématiques comme Pils, Eku, Flag Spéciale, ou encore Beaufort, la Brasserie BB détient la plus grande part de marché et dispose d'un réseau de distribution étendu dans toutes les régions du pays. Son ancrage historique, ses investissements industriels continus, et sa capacité logistique font d'elle le brasseur de référence.

Un marché qui se diversifie

Cela dit, l'arrivée de nouveaux acteurs comme la SNB contribue à diversifier l'offre et à introduire de nouvelles saveurs. Warsteiner, avec son profil premium et son image internationale, s'adresse à un public curieux et ouvert à d'autres styles de bières.

L'Oktoberfest à Lomé se présente ainsi comme un événement de niche, ciblant une clientèle urbaine, professionnelle et tournée vers l'international. Mais dans un marché fortement concurrentiel, la bataille pour gagner des parts de marché reste un défi majeur.

Derrière le folklore et la bière, l'Oktoberfest 2025 est aussi un signal marketing fort envoyé par la SNB.