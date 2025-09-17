Afrique de l'Ouest: Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau - Un nouveau souffle pour la diplomatie sportive

Une nouvelle page s'ouvre dans les relations sportives entre la République de Guinée-Bissau et la République de Côte d'Ivoire.

Le Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports de Guinée-Bissau, Alfredo Malu, a effectué, le 15 septembre 2025, une visite officielle à Abidjan, où il a été reçu par son homologue ivoirien, le Ministre délégué en charge des Sports et du Cadre de Vie, Monsieur Adje Silas Metch.

Cette rencontre, placée sous le signe du dialogue et de la fraternité, a abouti à la signature d'un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine du sport. Les deux ministres ont salué la qualité de leurs relations et ont exprimé leur volonté commune de rapprocher davantage les peuples à travers le sport, vecteur de cohésion sociale et de développement.

Le mémorandum signé prévoit plusieurs axes de collaboration stratégique. Il s'agit du développement conjoint de la recherche et de la science du sport ; de l'échange de personnel enseignant, d'experts et d'étudiants dans les institutions de formation, de la coopération en matière de médecine du sport et de contrôle antidopage, de l'organisation de compétitions amicales et de stages de préparation pour les athlètes.

M. Adje Silas Metch a salué l'initiative de son homologue bissau-guinéen, soulignant que ce partenariat s'inscrit dans un cadre convivial et propice à la mise en œuvre rapide des engagements pris. Il a également insisté sur l'importance de créer des passerelles entre les acteurs sportifs des deux nations, afin de favoriser l'émergence de talents et de promouvoir les valeurs du sport.

De son côté, Alfredo Malu a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux reçu en terre ivoirienne et s'est dit confiant quant aux retombées positives de cette coopération sur le développement du sport en Guinée-Bissau.

Cette initiative marque une étape décisive dans la diplomatie sportive ouest-africaine, ouvrant la voie à une dynamique nouvelle de collaboration entre les deux pays. Elle témoigne de la volonté politique de faire du sport un levier de transformation sociale, d'intégration régionale et de rayonnement international.