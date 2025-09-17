Cote d'Ivoire: Programme 'Eau pour tous' - 34 camions citernes remis pour renforcer le service public

Le renforcement du service public de l'eau potable en Côte d'Ivoire franchit une nouvelle étape. Dans une cérémonie officielle, 34 camions citernes ont été remis pour améliorer l'accès à l'eau potable sur l'ensemble du territoire national, symbolisant la volonté du gouvernement de garantir une eau propre et disponible à tous, en toute circonstance.

Berthé Ibrahima, directeur général de l'Office national de l'eau potable (Onep), a rappelé l'importance de cette mission : « Donner de l'eau potable à tous, sans aucune exclusion, est notre mission. Ces camions citernes représentent un outil ponctuel mais efficace de soulagement des besoins en eau de nos populations. Ensemble, chers collaborateurs, nous relevons le défi de l'accès universel à l'eau potable en Côte d'Ivoire. »

Il a également exprimé sa profonde gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour avoir fait de l'accès à l'eau potable une priorité nationale. De son côté, Bouaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, a souligné l'importance stratégique de cette acquisition.

Pour lui, cette livraison concrétise l'engagement du gouvernement à garantir à chaque Ivoirien, un accès durable et équitable à l'eau potable. Ces véhicules, d'une capacité de 20 000 litres chacun, disposent d'une autonomie de près de 300 km et permettront une intervention rapide partout sur le territoire national, y compris dans les zones les plus reculées.

Le ministre a rappelé que l'objectif du gouvernement est que chaque région administrative dispose d'un nombre suffisant de camions citernes pour faire face aux urgences hydriques et assurer la continuité du service public. Il a également insisté sur la nécessité de mettre en place un système rigoureux de maintenance, de formation des conducteurs et techniciens, et un suivi transparent des volumes distribués afin de garantir durabilité et efficacité des équipements. « En remettant aujourd'hui ces 34 camions, nous écrivons un nouveau chapitre de notre histoire hydrique nationale.

Avec le programme "Eau pour tous", la vision de Son Excellence le président de la République se réalise progressivement : offrir à chaque Ivoirien une eau propre, disponible et constante, condition indispensable à la santé et au bien-être », a conclu le ministre, soulignant l'importance de l'engagement de chacun pour concrétiser cette ambition.

Rappelons que ces camions citernes, outils stratégiques du Programme national, témoignent de la détermination de la Côte d'Ivoire à relever le défi de l'accès universel à l'eau potable et à consolider son service public hydrique pour le bien-être de tous ses citoyens.