Cote d'Ivoire: Cérémonie de lancement de la formation de 132 journalistes/Kobenan Kouassi Adjoumani - 'La presse éclaire le débat public'

Sous l'égide de figures politiques de premier plan, le Groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire (Gepci) et le Fonds de Développement de la Formation professionnelle (Fdfp) ont décidé d'offrir l'opportunité à des journalistes ivoiriens de renforcer leurs capacités. Un projet d'envergure, baptisé « Renforcement des capacités de 132 professionnels des médias pour une couverture électorale éthique et une gestion durable des entreprises de presse », qui a été officiellement lancé, le 16 septembre 2025.

L'événement, qui s'est tenu à la Maison de la Presse, au Plateau, est un moment charnière pour le paysage médiatique du pays à la veille du scrutin du 25 octobre.

Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, parrain de l'évènement, a indiqué que « la presse est un lien fondamental de toutes les sociétés libres et équitables. Elle éclaire le débat public, interpelle les consciences et participe activement à la construction d'une citoyenneté responsable. Mais pour que ces missions soient pleinement accomplies, elle doit s'exercer dans un cadre éthique professionnel et durable ».

Il a, par la suite, salué l'initiative conjointe du Gepci et du Fdfp qui vise à outiller les journalistes, notamment en période électorale, de sorte à ce qu'ils puissent exercer leur métier avec rigueur. Amadou Coulibaly, ministre de la Communication, Me Abdoulaye Méité, représentant Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale et haut patron de l'évènement, ont tout à tour encouragé la formation des journalistes, rappelé le rôle crucial de la presse dans l'édification de la démocratie ainsi que les nombreuses actions du gouvernement en faveur de la presse.

Avant eux, Lassana Zohoré, président du Gepci et Dr N'dri Philippe, secrétaire général du Fdfp, ont souligné la nécessité pour les journalistes et les patrons de presse de renforcer leurs capacités pour répondre aux défis actuels de leur profession.

Cette formation qui se déroulera dans la perspective des échéances électorales majeures, concernera 132 professionnels des médias et se concentrera sur des enjeux cruciaux, notamment la couverture électorale éthique. Il s'agira d'outiller les journalistes pour qu'ils garantissent un traitement équitable et responsable de l'information, loin de la désinformation et des discours de haine.

Mais le programme va plus loin. Il abordera également la gestion durable des entreprises de presse, une problématique essentielle pour l'avenir économique et la pérennité du secteur. Les organisateurs de la formation ont souhaité que cette formation sonne une nouvelle ère pour les médias où la déontologie, l'indépendance et la viabilité économique ne seraient plus de simples voeux pieux.