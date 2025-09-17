Sénégal: Plus de 95% des demandes de titres miniers rejetés pour non-conformité (ministre)

Plus de 95% des dossiers de demandes de titres miniers soumises au comité technique chargé de leur examen sont rejetés pour non-conformité à la réglementation, a-t-on appris du ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop.

Parlant des procédures régissant l'octroi, le renouvellement et la gestion des titres miniers, il a déclaré que "plus de 95 % des dossiers de demande de titres examinés par le comité technique d'instruction sont actuellement rejetés pour non-conformité aux exigences légales et réglementaires".

Il animait un point de presse, mardi, à Dakar, en prélude des "Journées portes ouvertes" (JPO) du secteur des mines prévues du 18 au 26 septembre.

En plus de ces problèmes de conformité à la réglementation, "des irrégularités [sont] relevées sur le terrain, tant sur le plan administratif qu'environnemental, technique ou social", a expliqué Birame Soulèye Diop.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les "Journées portes ouvertes" du secteur des mines se dérouleront à Thiès, Kaolack, Ziguinchor, Kédougou et Matam.

Cette initiative se veut "un espace d'explication, de sensibilisation, mais aussi d'écoute, pour une gouvernance minière plus inclusive et efficace".

Au-delà des aspects administratifs, ces journées offriront également l'occasion de mettre en lumière la richesse du sous-sol sénégalais, en valorisant les spécificités géologiques de chaque région, selon Birame Soulèye Diop.

Il a profité de ce point de presse pour apporter des précisons sur les procédures encadrant l'octroi des titres miniers.

"Jamais, pas une seule fois, je ne suis intervenu dans un dossier et tous mes collaborateurs peuvent en témoigner. Souvent j'entends dire que le ministre a arrêté une telle carrière de sable ou autre, mais c'est des rumeurs, c'est le comité qui se charge des dossiers, donc on n'a jamais arrêté quelqu'un", a-t-il soutenu.

"Si un dossier est complet et respecte les critères, il n'y a personne qui peut le contrarier ou le rejeter, c'est impossible. Il sera instruit sans aucun doute", a-t-il assené.

Il a laissé entendre que la décision d'organiser des "Journées portes ouvertes" du secteur minier est partie d'une mission de terrain menée dans les 5 pôles géologiques et miniers du Sénégal, qui a permis de constater "de graves irrégularités, des exploitations illégales", des "atteintes environnementales et violations de la réglementation".

Dans cette optique, ces "Journées portes ouvertes" visent à "informer, sensibiliser et engager les acteurs dans cette démarche pédagogique et inclusive".

"Cette dynamique de transparence marque une étape essentielle vers une gouvernance éthique, durable et inclusive du sous-secteur de la géologie, des mines et des carrières. il s'agit de le réformer en profondeur et de mettre fin aux pratiques non conformes", a-t-il insisté.