Sénégal: Le plan d'action d'urgence contre les inondations à Touba et d'autres sujets au menu

Dakar — Plusieurs sujets font le menu de la livraison de mercredi de la presse quotidienne, parmi lesquels le lancement d'un plan d'action d'urgence pour la lutte contre les inondations dans la cité religieuse de Touba, au centre du Sénégal.

Selon Sud Quotidien, les fortes inondations enregistrées dans la capitale du mouridisme "ont poussé le gouvernement à peaufiner sa copie", en mettant en place un plan d'action d'urgence pour faire face aux inondations.

Ce plan, validé à l'issue d'une "réunion stratégique" avec les acteurs concernés, comporte "en toile de fond une méthode dite innovante de mutualisation et de redéploiement des ressources et moyens disponibles".

"Près de 130 millions FCFA et 15.000 litres de carburant ont été mobilisés" pour la mise en œuvre de ce plan d'urgence, sans compter un "impressionnant parc d'équipements", des camions hydrocureurs, motopompes et électropompes à gros débit, des engins de terrassement et près de 3 Km de tuyaux, rapporte L'info.

Les mesures prioritaires décidées dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d'action d'urgence concernent notamment l'ouverture de tranchées drainantes pour libérer les eaux, le renforcement des dispositifs de pompage et de drainage, en plus de travaux de voirie, précise Le Soleil.

Les quotidiens reviennent par ailleurs sur l'entrée en fonction du nouveau ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang.

S'exprimant lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, M. Niang a fait part de son ambition de faire de la diplomatie "un levier global de promotion du Sénégal", souligne Libération.

"Nous devons affirmer la souveraineté du Sénégal dans un monde en recomposition en défendant nos intérêts stratégiques avec fermeté mais aussi avec intelligence", a-t-il explicité dans des propos rapportés par le même journal.

"Cheikh Niang affiche sa doctrine", peut-on lire à ce sujet à la une du quotidien L'As. "Dans une allocution prononcée en marge de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Yassine Fall, le nouveau chef de la diplomatie sénégalaise a tracé la dynamique dans laquelle il compte inscrire [son action]", lit-on dans les colonnes du même journal.

Cheikh Niang, un diplomate de carrière, "appelle à consolider l'intégration africaine traduite dans des projets tangibles qui rapprochent nos économies et nos peuples", rapporte WalfQuotidien. Il s'est également engagé "à solidifier les partenariats économiques et attirer l'investissement étranger", ajoute le journal.

Pour le reste, plusieurs affaires judiciaires sont en exergue dans la livraison du jour des quotidiens, dans le cadre de ce que les journaux ont convenu d'appeler "la reddition des comptes".

WafQuotidien, par exemple, annonce que cinq anciens ministres vont bientôt être renvoyés en jugement devant la Haute Cour de justice, faisant allusion à Mansour Faye, Ndèye Saly Diop, Moustapha Diop, Aïssatou Sophie Gladima et Ismaïla Madior Fall.

"Les dossiers impliquant les cinq anciens ministres inculpés par la Haute Cour de justice seront renvoyés en jugement d'ici novembre 2025", indique le journal, selon lequel "les instructions sont presque bouclées, il reste la programmation des procès" des mis en cause.

Le journal EnQuête évoque, pendant ce temps, le cas du président du Mouvement des entreprises du Sénégal (MDES), Mbagnick Diop, passé devant le Pool judiciaire financier, mardi, avant de bénéficier d'une liberté provisoire.

"Sale temps pour les hommes d'affaires", affiche le journal à sa une. "Pas de répit pour les patrons sénégalais. Après Khadim Ba, Samuel Sarr, Mahamadane Sarr, Tahirou Sarr, Moustapha Ndiaye, Rayane Hachem...c'était au tour, hier (lundi), de Mbagnick Diop de passer devant le Pool judiciaire financier, avant de bénéficier d'une liberté provisoire", relève EnQuête.