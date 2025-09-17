Sénégal: VBG - Matam affiche un taux 'préoccupant', selon un responsable

Matam — La région de Matam (nord) présente un taux de prévalence de 36% en matière de Violences basées sur le genre (VBG), l'un des pourcentages les plus élevés du Sénégal, a indiqué a indiqué la directrice régionale de la Famille et des solidarités, Bany Touré Dramé, jugeant cette situation préoccupante.

"La situation des violences basées sur le genre dans la région de Matam est préoccupante. Le taux de prévalence est de 36%, l'un des plus élevés dans la région. Ce qui interpelle les autorités et toute la communauté", a-t-elle dit.

Mme Dramé participait mardi à un atelier de plaidoyer en faveur des violences basées sur le genre dans la région de Matam, à l'initiative de l'ONG Action et développement (ACDEV).

Elle estime que cette situation qui interpelle les autorités administratives et coutumières, entraîne des conséquences, notamment, physiques, avec des sévices corporels, psychologiques et socio-économiques subis par les victimes des VBG.

Mme Dramé dit nourrir beaucoup d'espoir relativement au plaidoyer qui sera mené à l'issue de cette rencontre au cour de laquelle il a été préconisé la création d'un centre de prise en charge des victimes des violences basées sur le genre.

"Cette activité consiste à présenter la feuille de route sur le plaidoyer pour la création d'un centre holistique de prise en charge des adolescents et jeunes victimes des VBG. C'est à juste titre, la pertinence de cette activité qui vise aussi à réunir l'ensemble des forces qui sont dans la région pour contribuer à la réalisation de ce projet", a dit Mouhamed Kâ, chargé de projet au sein de l'ONG ACDEV.

Pour lui, ce centre devra être mis en place dans "une logique multisectorielle et synergique", car les adolescents et jeunes constituent un "carrefour qui polarise beaucoup d'acteurs".

A ce propos, les acteurs voudraient que chaque secteur, entreprise et ONG puisse apporter sa contribution à la construction du centre de prise en charge des victimes des violences basées sur le genre, a-t-il conclu.