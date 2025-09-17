Sénégal: Protection de la couche d'ozone - Un responsable évoque les 'avancées notoires' enregistrées au pays

Dakar — Le Sénégal a réalisé "des avancées notoires" en matière de protection de la couche d'ozone, lesquelles se sont notamment manifestées par l'élimination totale des chlorofluorocarbures (CFC), affirme le directeur de la Réglementation environnementale et du contrôle (DIREC), Baba Dramé.

"Parmi ces avancées, il y a l'élimination totale des CFC depuis 2010, la mise en place d'un système national de quotas et de licences pour les substances appauvrissant la couche d'ozone, ainsi que la formation de nombreux techniciens du froid", a-t-il détaillé.

M. Dramé s'exprimait mardi à l'occasion de la Journée mondiale de l'ozone dont la cérémonie commémorative s'est tenue à l'auditorium du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique (METE).

Il a rappelé que les chlorofluorocarbures ont un effet destructeur sur la couche d'ozone et contribuent, de cette manière, au réchauffement climatique.

Le Sénégal "a aussi promu des équipements éco-énergétiques et renforcé son dispositif de contrôle pour lutter contre les trafics illicites de gaz nocifs à la couche d'ozone", a relevé le directeur de la Réglementation environnementale et du contrôle.

"Ces résultats, a-t-il souligné, sont le fruit d'une mobilisation collective impliquant l'État, le secteur privé, la société civile, les collectivités territoriales et les partenaires internationaux tels que le PNUE [Programme des Nations unies pour l'environnement], le Fonds multilatéral du Protocole de Montréal et l'Union européenne".

Il a toutefois signalé la persistance de nouveaux défis dans la protection de la couche d'ozone. Il s'agit notamment "de la croissance démographique et urbaine qui entraîne une forte demande en climatisation et en réfrigération, et l'importation d'équipements d'occasion augmentant la consommation énergétique [...]".

Baba Dramé a insisté sur l'importance de la dimension morale et générationnelle dans la préservation de la couche d'ozone. "La protection de la couche d'ozone est plus qu'un impératif écologique, c'est une responsabilité partagée", a-t-il dit à ce sujet.

Il a lancé un appel à la mobilisation de tous les acteurs et décideurs politiques, des chercheurs, des entreprises, de femmes et des jeunes "pour transformer ce combat pour la protection de la couche d'ozone en une opportunité de développement durable et social".

L'édition 2025 de la Journée mondiale de l'ozone porte sur le thème "De la science à l'action globale". Ce qui rappelle, selon lui, que la protection de la couche d'ozone constitue l'un des plus grands succès de la coopération environnementale internationale.

La Direction de la réglementation environnementale et du contrôle (DIREC) est placée sous tutelle du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique.

La directrice de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie (AEME), Mame Coumba Ndiaye, a présenté à cette occasion les objectifs du programme Ecofridges, mis en oeuvre en partenariat avec plusieurs partenaires.

"Ce projet vise à remplacer des équipements de réfrigération vétustes par des réfrigérateurs et climatiseurs plus performants et respectueux de l'environnement", a-t-elle expliqué.

A l'en croire, ce programme va contribuer "à réduire la facture énergétique des ménages, à créer des emplois verts et à limiter les émissions de gaz à effet de serre".

Les organisateurs de cette journée ont réaffirmé la détermination du Sénégal à renforcer la coopération internationale pour répondre aux nouveaux défis liés à la croissance urbaine, à la prolifération d'équipements énergivores et aux impacts du changement climatique.

Cette Journée mondiale de l'ozone a été également l'occasion de rappeler que la protection de la couche d'ozone est à la fois un impératif écologique, une responsabilité morale et un levier de transition énergétique pour le Sénégal.

Cette édition a été co-organisée par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique (METE), le Programme national ozone et l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie (AEME).

La Journée mondiale de l'ozone (JMO), instituée par les Nations unies, est célébrée chaque 16 septembre, date anniversaire de la signature du Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone.