Sénégal: Rentrée scolaire - Moustapha Guirassy décèle 'quelques défis' liés aux conditions d'apprentissage

Dakar — Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, en visite dans deux établissements scolaires de Dakar, en perspective de la prochaine rentrée, dit avoir décelé "quelques problèmes" liés à l'environnement scolaire, de nature à nuire aux conditions d'apprentissage.

Il a notamment cité les infrastructures et la cantinisation des écoles, en plus de quelques "défis sécuritaires" nécessitant des solutions appropriées.

Le ministre de l'Éducation nationale visitait mardi les écoles élémentaires HLM4 et le groupe scolaire El Hadji Ibrahima Diop Youssouf, ex-Clémenceau (Plateau).

"Beaucoup d'enfants abandonnent finalement l'école, tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans les conditions d'apprentissage" appropriées. "Quand on parle de l'environnement scolaire, il ne s'agit pas seulement des bâtiments, mais c'est un tout, la sécurité, le climat social, c'est vraiment le bien-être de l'enfant qui doit être au cœur des préoccupations", a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

S'adressant à des journalistes au terme de sa visite, il a indiqué avoir réfléchi avec ses hôtes sur plusieurs questions, notamment celle liée à l'établissement de commerces tout autour des murs des écoles, causant ainsi un défi sécuritaire pour les enfants.

"Nous avons ici, précisément à Clémenceau, actuelle école Ibrahima Diop, tout autour de l'école, un problème de sécurité, des garages de mécaniciens, des cantines, des gargotes, mais avec énormément d'insécurité. Donc, on ne peut pas continuer ainsi", a-t-il martelé.

Insistant sur la nécessité de mettre un terme à ces problèmes, il a fait part de son intention d'initier une rencontre avec le ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement du territoire, pour poser sur la table la question liée à la cantinisation des écoles.

"Il y a beaucoup d'écoles qui nous ont saisis, qui sont menacées, il y a des ventes de drogue à côté, il y a une véritable insécurité. Donc, on ne peut pas éduquer nos enfants dans ce type de climat, dans ce genre d'environnement", a-t-il insisté.

En ce qui concerne l'école élémentaire HLM4, le ministre a annoncé sa démolition prochaine à cause de son niveau d'insécurité "extrêmement élevé".

"Nous avons mobilisé tout le budget pour des nouvelles constructions sur le site qui fait un hectare aux HLM, c'est la bonne annonce qu'on a apportée aux populations des HLM. Le financement est bouclé, le relogement, le déplacement des enfants sera effectué dans les prochains jours. Donc, les travaux vont démarrer", a-t-il assuré, tout en insistant sur le fait que l'année scolaire des pensionnaires de cet établissement ne sera pas menacée.