Sénégal: Rentrée numérique 2025 - La 4e édition prévue le 18 septembre prochain à Dakar

La 4ᵉ édition de la Rentrée Numérique 2025, placée sous le thème « Souveraineté, sécurité et performance dans le numérique : les traits d'union », se veut une plateforme d'échanges stratégiques, de démonstration de solutions concrètes et de mise en réseau des acteurs clés de l'écosystème digital.

Image d'archive

Selon un communiqué de presse, il s'agit pour cette édition, d'explorer les interactions entre souveraineté, sécurité et performance dans les processus de digitalisation ; fournir un cadre de réflexion, d'échange et d'influence pour les décideurs et les opérateurs du numérique ; valoriser les solutions locales, les talents africains et les innovations concrètes issues de l'écosystème des startups ; identifier les facteurs clés de réussite d'une transformation numérique débouchant sur des gains substantiels en matière de performance

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce thème, informe la même source, souligne que les grandes ambitions numériques ne peuvent être traitées isolément. «Il ne peut y avoir de souveraineté sans sécurité numérique ; de sécurité sans infrastructures fiables; de performance sans maîtrise technologique et souveraineté sur les données », lit-on dans le document.

La Rentrée Numérique 2025, précise-t-on, s'adresse à un public diversifié et stratégique. Selon la même source, lors des précédentes éditions des participants issus de milieux variés ont pris part aux travaux et apportés des contributions de haute valeur.