Sénégal: Diplomatie sénégalaise - Le ministre Cheikh Niang prend service et fixe le cap

Le nouveau ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang a pris service le 16 septembre 2025. Ce diplomate remplace à ce poste, Mme Yassine Fall, devenue ministre de la Justice. Lors de la cérémonie de passation de service, M. Niang s'est adressé à la grande famille de la diplomatie.

«Vous êtes la mémoire de cette maison, son socle et son souffle vital. Vous êtes les artisans discrets mais indispensables de la grandeur du Sénégal. Sans votre engagement, aucun objectif diplomatique ne peut se traduire en acte concret. Sans votre constance, aucune diplomatie ne peut tenir dans la durée. Je vous exhorte à l'action, conscient que rien de durable ne se construit sans la force collective. Mais je suis aussi convaincu que c'est ensemble que nous relèverons les défis et que nous hisserons encore plus haut le flambeau du Sénégal. Je souhaite m'inscrire dans cette tradition d'excellence, d'abnégation et de loyauté qui vous caractérise déjà », a déclaré Cheikh Niang.

Il a souligné que les défis qui se dressent devant nous sont immenses. A son avis, ils commandent une vision claire et une action résolue. «Nous devons consolider l'intégration africaine, non comme une incantation, mais comme une ambition concrète, traduite dans des projets tangibles qui rapprochent nos économies et nos peuples ; affirmer la souveraineté du Sénégal dans un monde en recomposition, en défendant nos intérêts stratégiques avec fermeté mais aussi avec intelligence, afin que notre voix continue d'être entendue et respectée », a indiqué le nouveau ministre.

Selon Cheikh Niang, il sera également question de renforcer nos liens avec la diaspora, force vive de la Nation, qui incarne à la fois l'universalité et le dynamisme du Sénégal. Il a rappelé que la récente rencontre du Premier ministre Ousmane Sonko avec notre diaspora à Milan illustre parfaitement l'importance capitale que le gouvernement accorde à nos compatriotes établis à l'étranger.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

«En présentant le Pres et en les appelant à participer activement au développement national, notamment à travers la souscription prochaine aux Diaspora Bonds, le Premier ministre a montré la place stratégique que nous réservons à leur engagement. Cette démarche témoigne de la volonté de bâtir un partenariat solide et fécond avec notre vaillante diaspora, dont la contribution dépasse les simples transferts financiers pour toucher à l'essor économique, culturel et social du pays », a dit le patron de la diplomatie sénégalaise.

À cet égard, Cheikh Niang juge particulièrement réconfortant de constater que des chantiers prometteurs leur sont destinés, suivis de près par notre «dynamique et efficace » Secrétaire d'État Amadou Chérif Diouf, à qui il a réitéré ses félicitations ainsi que tout mon soutien.

«Avec lui, le cap sera fermement maintenu afin de servir pleinement nos compatriotes de l'extérieur et de leur donner toute la place qu'ils méritent dans le développement de notre pays », a fait savoir M. Niang.