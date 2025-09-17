La 47ᵉ Assemblée générale de l'Union nationale s'est ouverte hier, mardi 16 septembre, dans la ville de Saint-Louis. Plus de 200 prêtres issus des sept diocèses du Sénégal ont répondu à cet appel qui offre un cadre pour débattre du thème : « Pour une Église synodale et autonome au service de la Justice et de la Paix au Sénégal ». La cérémonie officielle a été présidée par l'Archevêque de Dakar, Monseigneur André Guèye en présence de l'Évêque de Saint-Louis, Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye et du Gouverneur de la région, Al Hassan Sall.

« Nous sommes dans une assemblée générale ordinaire de tous les prêtres sénégalais. Cette rencontre, nous la tenons chaque année et nous faisons le tour des diocèses du Sénégal afin de nous pencher sur une préoccupation majeure de l'église dans la société. Nous avons vécu au niveau de l'Église universelle, un grand rassemblement de tous les évêques autour du Pape, pendant trois ans. Ce qu'on a appelé le synode sur la synodalité et dans cette assemblée générale, le thème central est axé : « Pour une Église synodale et autonome au service de la Justice et de la Paix au Sénégal » » a dit Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye, Évêque du Diocèse de Saint-Louis au terme de la cérémonie d'ouverture officielle. Le guide religieux a rappelé que le synode est la marche ensemble de tous les membres de l'église. Et d'ajouter que le Clergé s'appropriera les réflexions qui seront issues de cette assemblée, dans le but de les approfondir dans le contexte sénégalais.

« Ce qui se fait dans cette rencontre, n'est pas nécessairement ce qui se fait dans d'autres pays, même si c'est la même foi qui nous unit. Et ce que nous faisons au nom de notre foi, nous le faisons également en symbiose avec tous nos frères, toutes nos soeurs qui, ne partageant pas la même foi, sont dans la même humanité, le même dynamisme et la même volonté pour servir les peuples et les sociétés. C'est cela que nous voulons également approfondir » a déclaré Mgr Simmel Ndiaye. Poursuivant sur la thématique, le Pasteur de Saint Louis estime que cette Assemblée Synodale invite les membres du clergé à réfléchir sur la justice et sur la paix.

Car, selon l'homme de l'Église, tout homme de bonne volonté, sait ce que signifie la justice. « S'il n'y a pas la justice, tout est tronqué. S'il n'y a pas la paix, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Et la paix, c'est un don que nous recevons de Dieu que nous devons faire fructifier », a-t-il précisé avant de rappeler que c'est l'oeuvre de chacun et pas seulement celle des autorités étatiques. « Chacun doit être homme et femme de paix, de salam, comme on le dit, et que notre terre devienne vraiment une terre de paix. Alors c'est cela que nous voulons à travers ce grand rassemblement », a-t-il ajouté. Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye n'a pas aussi manqué de remercier les autorités au plus haut sommet de l'État, les autorités régionales, départementales mais aussi la communauté qui les accueille. Car, selon lui, Saint- Louis est une ville de Téranga qui se montre généreuse et dynamique dans l'accueil de tous les Sénégalais et de tous ceux qui la visitent.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn