La suspension il y a un an des accords de pêche signés avec l'Union européenne est analysée par les acteurs de la pêche à Saint-Louis. C'est le cas pour les pêcheurs artisanaux établis sur la Langue de Barbarie qui déclarent être dans l'incapacité d'évaluer les impacts de cette mesure car ne disposant pas d'assez d'éléments pour le faire. Ces pêcheurs artisanaux à la ligne invitent l'Etat à leur faciliter l'accès au thon mais aussi à mettre en place les industries nécessaires dans le pays leur permettant de le traiter et de le commercialiser à l'étranger.

A la question de savoir quel impact y-a-t-il concernant la suspension par l'État du Sénégal des accords de pêche signés avec l'Union européenne sur la ressource halieutique, le président de la Commission Environnement et Protection des Ressources au sein de l'Association des pêcheurs artisanaux à la ligne de Saint-Louis, Mamadou Sarr s'est abstenu de répondre. « Parce qu'il faut rappeler que c'est depuis novembre 2024 que les accords de pêche avec l'Union européenne sont arrivés à terme. L'État du Sénégal n'a pas reconduit, effectivement. Maintenant, nous sommes actuellement en 2025, donc il nous serait très difficile de pouvoir évaluer un accord dont nous, en tant qu'acteurs de la pêche artisanale, nous n'avons pas tous les éléments. Moi je pense que l'État du Sénégal, la façon dont on a arrêté les accords avec l'Union européenne, on aurait pu faire mieux. Je pense qu'il fallait d'abord évaluer ces accords, parce que ces accords, l'actuel régime les a trouvés sur place.

Donc je me dis qu'avant d'arrêter quelque chose, il faut d'abord qu'on puisse l'évaluer pour avoir des chiffres exacts, pour essayer de déterminer quel est l'impact de ces accords sur la pêche », a-t-il fait savoir. En revanche, il se réjouit que nombreuses parmi les difficultés rencontrées auparavant avec les bateaux étrangers aient beaucoup diminué. « La suspension de ces accords de pêche quand même, les problèmes que nous avions auparavant, ces difficultés ont diminué en grande partie parce qu'avant, il ne se passait pas une journée sans qu'un bateau n'entre en collision avec nos pirogues. Il ne se passait pas une journée sans que les bateaux ne prennent nos filets parce qu'il y avait une tension au niveau de la mer. », a expliqué M. Sarr. Cependant, il dit attendre des nouvelles autorités de ce pays, beaucoup plus d'accompagnement à l'égard des acteurs de la pêche artisanale pour plus d'autonomie.

« Si la fin de ces accords-là peut encore avoir un impact positif, je pense que l'État doit poser les voisins moyens pour permettre aux acteurs de la pêche artisanale qu'ils puissent avoir accès, par exemple, au thon. Parce que nous, nous sommes des pêcheurs professionnels, nous pouvons pêcher le thon », a-t-il recommandé. Quelques mois après la suspension des accords de pêche signés avec l'Union européenne, ici à Saint-Louis, les pêcheurs saluent certes la mesure, mais trouvent que l'Etat du Sénégal peut mieux faire à leur endroit.

