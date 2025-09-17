Afrique de l'Ouest: Application stricte du règlement 14 de l'UEMOA - Le ministre de la Sécurité en contrôle nocturne

Il est 00h16, ce mardi 16 septembre 2025, lorsque le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, accompagné du directeur général de l'Office national de sécurité routière (ONASER), du Coordonnateur national du contrôle des forces de police (CONACFP) et du Directeur de la communication et des relations presse (DCRP), arrive au poste de contrôle de Koubri. Objectif de cette descente inopinée, constater l'application stricte du règlement 14 de l'UEMOA relatif à la circulation routière, entré en vigueur le 1er septembre dernier.

Sous l'éclairage des projecteurs, les techniciens de l'ONASER s'activent. Mètre à la main, ils vérifient les dimensions des camions afin d'en contrôler la conformité aux normes en vigueur. Sur une dizaine de véhicules inspectés, l'un affiche des dimensions hors gabarit, atteignant 13,40 mètres de longueur alors que la fiche de contrôle en indique 12 mètres. Face à cette infraction, le ministre donne des instructions fermes.

Le camion est immédiatement immobilisé et ne pourra reprendre la route qu'après paiement des amendes et mise en conformité. Les agents de contrôle de l'axe par lequel ce camion est passé à destination de Ouagadougou seront relevés et sanctionnés conformément à la procédure disciplinaire. Cette annonce suscite de vifs applaudissements de la part des chauffeurs et apprentis présents. Ils estiment être les premiers bénéficiaires de cette rigueur, qui vise à assainir leur secteur et renforcer la sécurité sur les routes. Le cortège reprend ensuite la route en direction du poste de péage de Boudtenga, sur la nationale 4. Il est 1h00 du matin.

Là aussi, plusieurs camions sont contrôlés et passent haut les mains, respectant scrupuleusement les prescriptions du règlement 14. Le périple se poursuivra jusqu'à 3h00 du matin. A l'issue de cette mission nocturne, le ministre de la Sécurité a indiqué que l'objectif n'est pas seulement de protéger le patrimoine routier et les populations, mais également de préserver la santé et la vie des chauffeurs routiers, souvent impliqués dans de nombreux accidents graves et mortels.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par cette opération de terrain, le ministre réaffirme sa détermination à faire respecter la réglementation en matière de sécurité routière et à instaurer une discipline stricte pour un trafic plus sûr sur les routes du Burkina Faso. Aussi, a-t-il martelé, « de tels contrôles inopinés vont se poursuivre sur toute l'étendue du territoire ». A l'occasion, le ministre Sana a félicité tous les agents de contrôle qui mènent leur travail avec rigueur, professionnalisme et probité. Pour rappel, à ce jour, l'ONASER a constaté que 916 camions auparavant hors norme se sont conformés, sans oublier les véhicules mis en conformité dans les pays membres de l'UEMOA.