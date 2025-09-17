Burkina Faso: Changement climatique - Des enseignants-chercheurs outillés

Le Centre ouest-africain de service scientifique sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres (WASCAL), de concert avec le Forum régional des universités pour le renforcement des capacités en agriculture (RuForum), organise, du 16 au 18 septembre 2025, un atelier de formation des enseignants-chercheurs et partenaires des universités Ouest-africaines sur l'intégration de l'agriculture intelligente face au climat et des Services d'information climatique (SIC) dans les curricula universitaires.

Le projet Accélération des impacts de la recherche climatique du « CGIAR » pour l'Afrique (AICCRA) avec le soutien du Centre ouest-africain de service scientifique sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres (WASCAL) est né de la vision d'appuyer les universités et instituts supérieurs d'Afrique de l'Ouest à intégrer l'Agriculture intelligente pour le climat (AIC) et l'information sur les services d'information climatiques (SIC) dans les curricula universitaires. De concert avec le Forum régional des universités pour le renforcement des capacités en agriculture (RuForum), WASCAL organise un atelier d'information et de formation de trois jours au profit des enseignants-chercheurs et partenaires d'universités.

La cérémonie de lancement de l'atelier a eu lieu, mardi 16 septembre 2025, à Ouagadougou. Des enseignants-chercheurs et partenaires de cinq pays

à savoir le Mali, le Togo, le Ghana, le Côte d'Ivoire et le Burkina Faso prennent part à la rencontre. Le président du comité de pilotage des activités de l'évènement, Pr Antoine Sanon, enseignant-chercheur de l'Université Joseph-Ki-Zerbo (UJKZ) a laissé entendre que cet atelier se veut un cadre pour les enseignants-chercheurs d'intégrer la dimension climatique dans leurs enseignements.

Il a mentionné que trois modules seront dispensés au cours de la formation. Il s'agit de la gestion des ravageurs et des maladies dans les productions végétales, animales et aquacoles, la gestion des risques et catastrophes dans la nourriture et les systèmes alimentaires et la séquestration du carbone dans les sols.

Le vice-président chargé des innovations pédagogiques de l'université Joseph-Ki-Zerbo, Dr Bernard Zouma, a relevé que le changement climatique n'est plus une menace future, mais une réalité actuelle qui frappe l'Afrique. Face à ce défi, il a estimé que l'intégration des approches et des technologies de l'agriculture intelligente face au climat, ainsi que celle des services d'information climatique dans l'enseignement supérieur apparait indispensable.

Ainsi, Dr Zouma a salué la collaboration fructueuse avec les partenaires permettant de mettre à la disposition des universités, des modules de formation éprouvés et adaptés pour renforcer l'expertise des étudiants, des chercheurs et des professionnels du développement rural.

« Ces modules vont contribuer à la diffusion des technologies climato-intelligentes, à la réduction des risques et au renforcement de la résilience des systèmes alimentaires », a-t-il ajouté. Le directeur exécutif de WASCAL, Pr Emmanuel Ramdé, a souhaité l'incorporation de ces modules dans les enseignements au niveau des Unités de formation et de recherches en Sciences de la vie et de la terre (UFR/SVT) des universités.