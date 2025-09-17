Burkina Faso: Rentrée scolaire 2025-2026 - La CNSS solidaire des orphelins et enfants vulnérables

La Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS) a procédé à une remise de kits scolaires aux orphelins et aux enfants vulnérables, et des kits alimentaires aux veufs et veuves des familles vulnérables des assurés sociaux, vendredi 12 septembre 2025, à Bobo-Dioulasso. Ce don vise à soulager les bénéficiaires dans leurs charges sociales.

Dans le cadre de son programme d'action sociale, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) organise depuis plus d'une décennie une opération d'octroi de bourses d'études et de kits scolaires aux orphelins et aux enfants vulnérables. A l'orée de la rentrée scolaire 2025-2026, elle a respecté cette tradition en laissant parler son coeur au profit de ces enfants. Vendredi 12 septembre 2025, ce sont 150 enfants vulnérables et orphelins dont 30 enfants des Forces de défense et de sécurité (FDS) de la région du Guiriko qui ont reçu des mains des responsables de la Caisse des kits scolaires d'une valeur de 25 000 F CFA par kit. Les kits sont composés de cahiers, de sacs d'écoliers. En plus des kits chaque enfant a bénéficié d'une bourse d'études d'un montant de 100 000 F CFA.

Ces kits scolaires, selon Daouda Sawadogo, viennent enlever une épine au pied de leurs parents qui ne vont plus se faire des soucis pour leur scolarisation. « Grâce à ces bourses et à ces kits, la charge financière des frais de scolarité de nos parents et tuteurs

sont allégés. Nous sommes reconnaissants envers la CNSS pour ce geste », a-t-il laissé entendre. À cette IXe édition de remise de kits, la CNSS a joint les meilleurs bacheliers de la région qui ont chacun reçu un ordinateur et une prime de 100 000 F CFA. A travers cette opération, la Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS), selon la directrice régionale de la CNSS/Bobo, Larissa Désirée Wali, a pour objectif de contribuer à l'accroissement du taux de scolarisation des orphelins et des enfants vulnérables.

Il s'agit ainsi de contribuer à la réduction du taux de déperdition scolaire, de permettre aux enfants défavorisés de suivre un cursus scolaire normal, de réduire la délinquance juvénile et de réduire les frais de scolarité supportés par les démunies. C'est pourquoi Larissa Désirée Wali a invité les élèves à faire un bon usage des kits reçus en travaillant à honorer leurs parents à l'école. « Je vous invite à un bon usage des kits, dans le cadre de vos études afin de contribuer au développement inclusif et durable lancé par le président du Faso », s'est-elle adressée aux élèves.

Outre les enfants, les veuves et veuves ayant un faible taux de prestation sociale dont le montant est inférieur ou égal à 60 mille CFA par trimestre, comme à l'accoutumée, ont reçu des vivres. Ainsi 110 veufs et veuves du Guiriko ont regagné leur domicile avec un sac de 50 kilogrammes de riz, de l'huile, du savon, du sucre, etc. Pour mémoire, de 2019 à 2024, 2 509 orphelins et enfants vulnérables ont bénéficié des bourses de la CNSS. Ces bourses sont passées de 147 en 2019 à 600 en 2024. Dans la même période, 1 950 veufs et veuves des familles les plus démunies des assurés sociaux ont bénéficié d'une assistance alimentaire.