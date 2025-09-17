Sénégal: L'UIDT et l'ISRA signent une convention pour aider à l'atteinte de la souveraineté alimentaire

Thiès — L'Université Iba der Thiam de Thiès (UIDT) et l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) ont signé, mardi, une convention pour la formation, la recherche et la vulgarisation des résultats de la recherche, en vue de contribuer à la souveraineté alimentaire du Sénégal, a constaté l'APS.

"C'est un jour où nous concrétisons la convention que nous avons avec l'ISRA", a dit le recteur de l'UIDT, Mamadou Babacar Ndiaye, lors de la cérémonie de signature de cette convention.

Selon M. Ndiaye, "l'université à l'ambition de contribuer, de façon considérable, à l'atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire" fixés par les pouvoirs publics.

Pour lui, toutes les compétences sont disponibles dans la région, "de façon générale, et de façon spécifique dans la ville de Thiès".

Décrite comme une "chance", ce partenariat, fruit d'une série de démarches, s'inscrit sur plusieurs axes, que sont la formation, la collaboration dans la recherche et la vulgarisation des résultats des recherches menées par l'ISRA.

"L'ISRA et l'UIDT ont compris que pour aider à atteindre les objectifs du programme "Sénégal Vision 2050", ils ont intérêt à travailler ensemble", explique le recteur de l'Université Iba Der Thiam de Thiès.

Selon Mamadou Babacar Ndiaye, l'UIDT qui ambitionne de mettre en place une UFR des sciences agronomiques alimentaires et en environnementales, compte, pour ce faire, sur l'appui et l'accompagnement de l'ISRA.

Le recteur a ajouté que plusieurs activités ont précédé la signature de ce document.

"Après plusieurs mois de discussion, de planification d'activités communes qui vont être mises en place, nous avons jugé utile de mettre en place une convention qui va couvrir [de façon réglementaire] toutes ces activités et qui va venir en [appoint] à ce que nous avions déjà comme offre de formation à l'université", a-t-il ajouté.

"L'Université de Thiès est une université de développement, mais surtout qui s'ouvre à la communauté", a relevé encore Mamadou Babacar Ndiaye.

"Cette convention est un modèle, qui va être expérimenté, amélioré et concrétisé, pour pouvoir amener toutes les autres structures, en ce qui concerne l'enseignement supérieur mais également les institutions à avoir des conventions de partenariat sur des aspects très concrets", a pour sa part déclaré le directeur général de ISRA, Moustapha Gueye.

"L'université de Thiès est une grande université, une université de troisième génération, qui est excellente sur beaucoup de cœurs de métiers, notamment la partie économique", a dit M. Gueye.

L'UIDT enseigne aussi les sciences et techniques, mais surtout tout ce qui est innovation technologique, informatique et santé, a poursuivi Moustapha Gueye.

Selon lui, l'ISRA a voulu concrétiser cette volonté d'aller ensemble avec l'UIDT pour "changer de paradigme".