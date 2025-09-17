Sénégal: Tivaouane - Un garçon de 12 ans meurt dans un bassin de rétention à Ndome

Tivaouane — Un garçon âgé de 12 ans est mort par noyade dans un bassin de rétention d'eau pluviale, mardi dans l'après-midi, dans le village de Ndome, une localité de la commune de Pire (Tivaouane, ouest), a appris l'APS des services de secours.

La victime, fils du chef du village de Ndome, dans l'arrondissement de Pambal, se baignait avec des camarades aux environs de 15 h 45.

Ne sachant pas nager, il aurait perdu l'équilibre avant d'être englouti par les eaux, rapporte la même source.

Alertés par le père du garçon, les Sapeurs-pompiers de Tivaouane, ont une fois sur les lieux, repëché le corps sans vie de l'adolescent, en présence des gendarmes.

La dépouille a été acheminée à la morgue de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

Dans plusieurs localités traversées par le tracé de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, ces bassins de rétention, creusés pour les besoins des travaux, attirent souvent les enfants en quête de fraîcheur.

Leur profondeur, ainsi que l'absence de signalisation et de clôture sécurisée les rendent particulièrement dangereux, surtout en période de chaleur.

Ces dernières années, des cas similaires de noyade ont été rapportés près des chantiers de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis.