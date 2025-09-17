Sénégal: Tivaouane - Un garçon de 12 ans meurt dans un bassin de rétention à Ndome

17 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tivaouane — Un garçon âgé de 12 ans est mort par noyade dans un bassin de rétention d'eau pluviale, mardi dans l'après-midi, dans le village de Ndome, une localité de la commune de Pire (Tivaouane, ouest), a appris l'APS des services de secours.

La victime, fils du chef du village de Ndome, dans l'arrondissement de Pambal, se baignait avec des camarades aux environs de 15 h 45.

Ne sachant pas nager, il aurait perdu l'équilibre avant d'être englouti par les eaux, rapporte la même source.

Alertés par le père du garçon, les Sapeurs-pompiers de Tivaouane, ont une fois sur les lieux, repëché le corps sans vie de l'adolescent, en présence des gendarmes.

La dépouille a été acheminée à la morgue de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

Dans plusieurs localités traversées par le tracé de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, ces bassins de rétention, creusés pour les besoins des travaux, attirent souvent les enfants en quête de fraîcheur.

Leur profondeur, ainsi que l'absence de signalisation et de clôture sécurisée les rendent particulièrement dangereux, surtout en période de chaleur.

Ces dernières années, des cas similaires de noyade ont été rapportés près des chantiers de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.