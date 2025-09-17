Trente jeunes diplômés des différents centres de formation du pays ont pris service hier, mardi 16 septembre, en direction des parcelles maraichères du département de Sédhiou et de Goudomp. L'objectif est d'améliorer les pratiques culturales des femmes dans leurs sites et au demeurant, booster les rendements dans la perspective de la résilience agricole engagée par la tutelle. C'est une initiative du projet PAPSEN avec le soutien du ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Ces jeunes sont mis en position de stage pour une durée de quatre mois rémunérés.

Dans le sillage de l'opérationnalisation de ses objectifs à la base, le ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, en collaboration avec le projet PAPSEN, a noué un partenariat agricole visant à mettre en service trente jeunes diplômés en agriculture pour accompagner les femmes dans leurs productions horticoles. Serigne Cissé, conseiller technique au ministère de l'Agriculture et chef du bureau de la formation professionnelle agricole explique : « nous avons mis en place une stratégie de souveraineté alimentaire. Il y'a la création de richesses pour les jeunes et pour les femmes et la résilience alimentaire. Et le bureau de la formation professionnelle collabore avec le projet PAPSEN pour envoyer des jeunes diplômés sur le terrain et accompagner techniquement les femmes des périmètres maraichers dans l'accroissement de leurs rendements. Ils sont trente jeunes formés qui feront ce travail pour une durée de quatre mois sous forme de stage rémunéré », dit-il.

L'apport technique de ces jeunes fera une valeur ajoutée considérable chez les braves dames dans leurs périmètres maraichers, a notamment relevé le coordonnateur du projet PAPSEN à Sédhiou : « Nous avons effectivement constaté des difficultés avec des femmes dans leurs périmètres maraîchers. Car leurs connaissances ou pratiques sont empiriques, c'est-à-dire qu'elles font un travail traditionnel et sans un bon niveau de la recherche agricole. Nous avons donc sollicité le bureau de la formation pour une mise à niveau afin que ces jeunes puissent accompagner ces femmes et donc booster les productions », a fait observer Aimé Assukatèn Djiba.

Les jeunes diplômés et bénéficiaires de ce programme rassurent de leur ferme engagement à relever le défi : « nous sommes des jeunes diplômés issus de différents centres de formation. Nous sommes vraiment engagés à relever le défi et contribuer valablement dans l'atteinte des objectifs de la résilience au Sénégal », a dit Alassane Faye au nom de ses pairs.

Sérigne Cissé du ministère de l'Agriculture indique que cette dynamique d'insertion des jeunes se poursuivra sous diverses formes : « nous sommes en train de trouver des niches d'emploi et d'insertion au niveau des projets et programmes. D'abord au niveau de notre ministère et ensuite ailleurs avec les possibilités qui s'offrent à nous. C'est ce que le ministre Mabouba Diagne a bien compris et nous a instruits de suivre de très près ce programme ». Des missions de suivi sont prévues, selon eux, pour un impact plus significatif sur les résultats de ce programme ainsi lancé à Sédhiou.