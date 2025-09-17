Madagascar: Football/Barea - Les clubs formateurs réclament une meilleure considération

Les déplacements locaux, la sortie internationale, les salaires des joueurs et des membres du staff, la location de terrain sont, entre autres, les charges fixes d'un club élite au pays.

Les dirigeants de clubs de football, surtout ceux d'élite, font de gros investissements par passion sans espérer assez en retour. Neuf clubs au championnat majeur ont été représentés au 8e championnat d'Afrique des nations (CHAN) à l'issue duquel Madagascar avait remporté la médaille d'argent.

Les Barea y ont été formés à l'ossature du club champion et vainqueur de la coupe de Madagascar, Elgeco Plus, qui a eu sept éléments, dont trois éjectés au dernier moment. Disciples FC et Fosa Juniors FC, respectivement champions nationaux en 2024 et 2023, ont été représentés par trois joueurs chacun, trois chacun pour CFFA, AS Fanalamanga et Ajesaia. Cosfa et Mama ont eu deux représentants chacun, et un pour Uscafoot.

Ces clubs, viviers de l'équipe nationale, ont en majorité des catégories de jeunes. Certains dirigeants nous ont livré le fonctionnement de leur club. Quelques-uns d'entre eux ont voulu garder leur anonymat. Le président du Disciples FC, fondé en 2012 à l'aumônerie protestante et celle catholique universitaire à Ambatomaro, Johnny Rijaniaina, a confié que pour l'équipe élite de trente joueurs et dix membres de staff :

« La plus grosse dépense du budget annuel réside dans les déplacements, environ 400 millions d'ariary pour le tour préliminaire de la ligue des champions en 2024 à Maurice à l'aller et en Afrique du Sud au retour, un déplacement dans les régions coûte 50 millions d'ariary par 1000 km, l'hébergement à 6 millions, sans parler des restaurations, des rafraîchissements... ». Validés dans le budget annuel en début de saison, les salaires mensuels des joueurs comme des techniciens varient entre 300 000 à 800 000 ariary.

« Nos dépenses dans la saison sont à 80 à 90 %, et les recettes à 20 % au maximum... La CAF subventionne en partie en compétition continentale, outre les soutiens des partenaires », a souligné le patron du club champion national D1 élite et U20 garçons en 2024, champion national en senior féminin en 2023 et futsal féminin cette année.

Viviers

Le club a créé une école de foot à Betafo dans la région Vakinankaratra. Ses U20, futures élites du club, au nombre de vingt-cinq, sont hébergés et nourris au siège du club dans la capitale, certains scolarisés et disputent le championnat d'Analamanga D1.

Les chiffres sur le fonctionnement d'un club élite au pays tournent généralement autour de ce que le président du Disciples FC a évoqué. Un responsable d'un autre club a effirmé qu'« un grand joueur en sélection nationale pourrait toucher jusqu'à plus d'un million d'ariary de salaire ».

« Le retour à nos investissements vient, entre autres, des ventes de joueurs, la plupart dans l'océan Indien, les subventions des partenaires, les billetteries et les efforts personnels du président du club », a livré un dirigeant au sein de l'Ajesaia. « Outre les indemnités des joueurs, les scolarisations pour les étudiants, les dirigeants nous distribuent des primes à chaque match...

Le groupe des élites est formé de trente joueurs et dix membres du staff », a précisé Yves Rabemaromanga, coach principal du club d'Antaninkatsaka, champion de Madagascar en 2007-2009 et vainqueur de la coupe en 2006. Ce club est connu pour son école de foot qui date de plus de trente ans et est répandue dans toute l'île depuis des années.

Ajesaia est surtout connu pour ses Barea, pour ne citer qu'Abel Anicet, Bolida, Paulin, Mamy Gervais, Sedera, Tojo Be, Arnaud, et dernièrement le jeune El Hadary. Le président de la fédération a promis lors d'une conférence nationale au début de saison 15 millions de subventions pour chaque club élite, mais certains clubs nous ont confirmé ne pas avoir reçu les subventions au terme de la saison.