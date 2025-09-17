Madagascar: Rallye Asa Tana 2025 - La bataille en M12 s'annonce électrique

17 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Trente-deux équipes seront en lice au 2e Rallye Asa Tana Quartz-Sodirex du 19 au 21 septembre. Ce rallye compte pour la quatrième manche du championnat national.

À mi-parcours. Trentedeux équipages sont engagés et prendront le départ de la 22e édition du Rallye Asa Tana Quartz-Sodirex, qui compte pour la quatrième manche du championnat de Madagascar des rallyes. Cette course, organisée par le club Asa Tana, se déroulera les 19, 20 et 21 septembre au bord de la route nationale 4 et de la RN 2.

Loin devant au classement général après les trois manches déjà disputées, l'équipage Faniry-Mahents au volant d'une Peugeot 208 T16 poursuit son aventure et sa course pour le titre avec 126,5 points après trois victoires consécutives lors des trois manches organisées par les clubs FMMSAM, TFM et dernièrement le Rallye du Boeny en août par Gojanga.

Cette quatrième manche sera surtout marquée par le rude combat des quatre leaders provisoires dans le groupe et classe M12. Crédité de 64 points et deuxième au classement général, le quintuple champion national, Mathieu, aux côtés de Hery Possible sur une Subaru, occupe la pole position de sa catégorie après son abandon à la première manche, sa troisième place au Rallye TFM et sa position de dauphin au Rallye du Boeny.

Combat

Au troisième rang au classement général provisoire, son principal rival, l'équipage Mika-Aina, qui conduit une Mitsubishi Evo X, le talonne de très près avec un cumul de 59 points. Le pilote élite de l'Asa Tana, club organisateur, Dani, aux commandes d'une Subaru, se trouve à la troisième place du groupe et classe M12 et cinquième au classement après la précédente manche. Et l'équipage mixte du club TFM, Herman-Koloina sur une Subaru, vice-champion de Madagascar l'an passé, occupe le quatrième rang de sa catégorie et septième au général.

La course au titre dans le groupe-classe R4 se disputera entre le jeune pilote de l'ASACM, Aro Kiady sur Subaru, et Yves Mau au volant d'une Mitsubishi Evo X. Dix épreuves spéciales, longues de 126,70 km dont six différentes, seront au programme durant les trois jours de course. La distance totale, avec les liaisons, s'élève à 350 km. Deux spéciales sont prévues le premier jour et quatre chacune le samedi et dimanche. Le parc fermé se situera sur le parking du Carrefour à Ankorondrano.

