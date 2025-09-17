Madagascar: Laboratoire mobile - L'innovation énergétique va à la rencontre des jeunes

À Madagascar, l'innovation énergétique se déplace pour toucher les jeunes. Le Fablab EnR-out, lauréat des Just Energy Transition Learning and Innovation Grants 2025, est un laboratoire de fabrication mobile dédié aux énergies renouvelables. Installé dans un camion, il circule à travers le pays pour rendre les formations accessibles partout.

Adjamie Ravolatahiana, porteuse du projet, explique : « Le nom EnR-out, qui se prononce "En Route", illustre notre démarche : le laboratoire va sur le terrain, partout à Madagascar, pour former et inspirer les jeunes. »

L'idée s'inspire de l'émission C'est pas sorcier, où le savoir se déplace pour toucher tous les publics.

Face au double défi que rencontre le pays, d'une part, seuls 36 % des foyers sont raccordés au réseau électrique national, un chiffre qui tombe à 7 % en zone rurale, alors que plus de 70 % de la population vit à la campagne. Cette situation freine le développement, limite l'accès à l'éducation et complique la mise en place de services essentiels comme la santé ou l'eau potable.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Fablab repose sur la formation-action. Les étudiants expérimentent directement les métiers des énergies renouvelables.

Inclusion

« Nous proposons des formations pratiques sur le solaire, l'éolien, la micro-hydro et la biomasse, afin que les jeunes apprennent à concevoir et prototyper des solutions adaptées aux besoins locaux », précise Adjamie. Un atelier de prototypage permettra de créer des kits solaires, des micro-turbines et des solutions agro-énergétiques.

L'inclusion des femmes est au coeur du projet. Un programme de mentorat féminin et des modèles inspirants visent à combler le déficit de représentation dans les métiers techniques. « Les femmes jouent un rôle central dans la gestion de l'énergie, mais elles restent sous-représentées. Notre objectif est de changer cela », ajoute Adjamie.

Le projet pilote cible 50 étudiants provenant de l'Université d'Antananarivo, de l'ESPA, de l'IST-T et de l'Université de Soavinandriana, avec un focus initial sur le solaire. À trois ans, le Fablab ambitionne de former 600 techniciens qualifiés, dont au moins la moitié de femmes, développer 50 prototypes et assurer l'insertion professionnelle de 300 jeunes. Toutes les formations seront gratuites pour garantir un accès inclusif.