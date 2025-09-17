Madagascar: Circulation - La RN2 reste un axe accidentogène

Près de deux cents accidents ont été enregistrés au cours du premier semestre 2025 sur la route nationale n°2, qui relie Antananarivo à Toamasina.

Au cours des six premiers mois de l'année, cent quatre-vingt-dix-huit accidents ont été enregistrés sur la Route nationale 2 (RN2), selon des données issues des compagnies d'assurances et relayées par l'Agence des transports terrestres (ATT). Ce bilan, qui ne prend pas en compte les cas non déclarés auprès des assureurs, illustre l'ampleur de l'insécurité routière sur cet axe stratégique reliant Antananarivo à Toamasina.

Les causes de ces sinistres sont multiples, mais le comportement des usagers de la route demeure le facteur principal. Excès de vitesse, conduite en état d'ivresse, fatigue des chauffeurs ou encore imprudence des piétons figurent parmi les principaux motifs évoqués.

« On voit des camions renversés tous les jours. Ce phénomène n'est pas nouveau », témoigne Eddy Andriatahiana, chauffeur qui circule régulièrement sur la RN2. Ces accidents, impliquant notamment des poids lourds, provoquent souvent des blocages et des coupures de circulation pendant de longues heures.

Pour y remédier, l'ATT entend intensifier ses actions de prévention et a relancé l'émission « Aro Loza Fifamoivoizana », ou ALF, destinée à sensibiliser les conducteurs et à rappeler les règles de circulation.

Vigilance

L'objectif est de sensibiliser et de responsabiliser les utilisateurs de la voie publique à respecter la loi et ainsi prévenir les accidents. Une démarche jugée indispensable pour réduire la fréquence des drames sur les routes.

« Il est préférable de délivrer les permis de conduire et de confier le volant à des personnes matures afin de réduire les risques d'accident », s'exprime Hery, voyageur empruntant régulièrement la RN2.

Quatre principaux facteurs expliquent généralement les accidents : l'état des infrastructures (nids-de-poule, signalisation insuffisante), les défaillances mécaniques (pneus éclatés, freins défaillants), le comportement des usagers (excès de vitesse, conduite sous l'emprise de l'alcool, imprudence des piétons) et les conditions météorologiques (pluie, brouillard, chaussée glissante). La RN2 n'échappe pas à ces dangers, mais la vigilance des conducteurs reste essentielle pour limiter les risques.