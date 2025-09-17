Madagascar: Transport par câble - L'engouement pour le téléphérique se poursuit

Le téléphérique ne cesse de séduire les habitants de la capitale. Chaque matin et chaque après-midi, aux heures de pointe, il est complet, offrant un moyen rapide et pratique de rejoindre le travail ou les quartiers voisins. « Ce moyen de transport me convient parfaitement, explique Norohasina Ratsimba, habitante d'Ivandry travaillant à Anosy. La seule difficulté est la file d'attente, mais une fois montée dans la cabine, on arrive à destination en quelques minutes à peine. Cela nous fait gagner un temps précieux. »

Le prix abordable du ticket est un autre atout souligné par les usagers. Pour seulement trois mille ariary, on peut rejoindre son domicile en une dizaine de minutes, alors qu'avec d'autres moyens de transport, on perd beaucoup de temps dans les embouteillages.

Le week-end, le téléphérique se transforme en attraction touristique. Familles et visiteurs profitent de l'occasion pour découvrir la ville depuis les airs.

Occasion idéale

« On voit de longues files d'attente à Anosy, Soarano et Ivandry, mais cela en vaut la peine, poursuit Nandrianina. C'est l'occasion idéale de passer un moment en famille et d'apprécier la vue sur la ville. »

Pour fluidifier l'embarquement, une cabine vide est intercalée entre celles déjà remplies de passagers. Ce système permet aux personnes des autres stations de monter plus facilement, malgré l'affluence importante. Ainsi, même avec des milliers d'usagers quotidiens, le téléphérique reste une solution pratique et appréciée pour se déplacer ou profiter d'un panorama unique sur la capitale.