Madagascar: Transport par câble - L'engouement pour le téléphérique se poursuit

17 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Le téléphérique ne cesse de séduire les habitants de la capitale. Chaque matin et chaque après-midi, aux heures de pointe, il est complet, offrant un moyen rapide et pratique de rejoindre le travail ou les quartiers voisins. « Ce moyen de transport me convient parfaitement, explique Norohasina Ratsimba, habitante d'Ivandry travaillant à Anosy. La seule difficulté est la file d'attente, mais une fois montée dans la cabine, on arrive à destination en quelques minutes à peine. Cela nous fait gagner un temps précieux. »

Le prix abordable du ticket est un autre atout souligné par les usagers. Pour seulement trois mille ariary, on peut rejoindre son domicile en une dizaine de minutes, alors qu'avec d'autres moyens de transport, on perd beaucoup de temps dans les embouteillages.

Le week-end, le téléphérique se transforme en attraction touristique. Familles et visiteurs profitent de l'occasion pour découvrir la ville depuis les airs.

Occasion idéale

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« On voit de longues files d'attente à Anosy, Soarano et Ivandry, mais cela en vaut la peine, poursuit Nandrianina. C'est l'occasion idéale de passer un moment en famille et d'apprécier la vue sur la ville. »

Pour fluidifier l'embarquement, une cabine vide est intercalée entre celles déjà remplies de passagers. Ce système permet aux personnes des autres stations de monter plus facilement, malgré l'affluence importante. Ainsi, même avec des milliers d'usagers quotidiens, le téléphérique reste une solution pratique et appréciée pour se déplacer ou profiter d'un panorama unique sur la capitale.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.