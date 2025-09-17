Madagascar: Secourisme - Le manque de casernes de pompiers pèse lourd

17 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

À Madagascar, construire une caserne de pompiers reste un investissement considérable. « Il faut disposer d'au moins 200 millions d'ariary pour l'achat d'un véhicule, la construction d'un hangar et d'un dortoir », précise le colonel Charles Désiré, chef de corps des sapeurs-pompiers de Toamasina. À titre d'exemple, un véhicule peut coûter près de 120 millions d'ariary.

La majorité des communes ne disposent pas de tels budgets, ce qui explique l'absence de casernes dans la plupart des régions. « Seules les villes de Toamasina et d'Antananarivo possèdent des casernes complètes », souligne le colonel.

Cette carence a des conséquences dramatiques. Les récents incendies à Mananjary ont détruit près de trois cents maisons, la propagation rapide des flammes ayant été favorisée par le manque de moyens d'extinction.

Pour remédier à cette situation, le colonel Charles Désiré recommande le jumelage avec des pays étrangers afin de faciliter l'acquisition de véhicules et de matériel. Selon un autre responsable, une coopération internationale pourrait permettre de se procurer un véhicule pour près de 5 000 euros, un coût bien inférieur à celui du marché local.

