Madagascar: Danse - Mr René fait vibrer avec le style Afro

17 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nicole Rafalimananjara

Il a osé et il a gagné. Samedi dernier, lors du Festival Bouzé à Maurice, René Farnesi, plus connu sous le nom de Mr René, a été sacré champion de l'océan Indien dans la catégorie Afro. Une première participation internationale couronnée de succès, qui fait rayonner Madagascar, et plus particulièrement Toliara, sa ville natale. « C'était l'occasion de montrer Madagascar au monde, mais ce prix, je le dédie à tous les Malgaches », confie-t-il.

Derrière ce trophée, il y a des heures de travail acharné et un parcours forgé par la passion. Issu d'une famille d'artistes, il a fait ses premiers pas de danse au sein du groupe Kapelaony à Toliara. Très tôt, il multiplie les expériences : ateliers, workshops, rencontres avec des professionnels, explorant diverses disciplines comme la danse traditionnelle, contemporaine malagasy, danse de salon, hip-hop, dancehall.

En 2022, il choisit de se consacrer pleinement à l'Afro, un style dans lequel il affirme son identité tout en gardant l'empreinte de ses influences multiples.

« Ce n'était pas facile. J'avais peur, mais j'étais prêt mentalement, physiquement et spirituellement », raconte-t-il. Aujourd'hui, son ambition dépasse les compétitions. Mr René rêve d'ouvrir une compagnie de danse en province et de créer des opportunités pour la jeunesse.

À son retour à Madagascar le 25 septembre, il prévoit une tournée de partage et de transmission auprès de jeunes danseurs, d'Antsirabe à Mahajanga, en passant par la Capitale, Antsiranana et Nosy Be. Pour lui, la danse n'est pas seulement une passion : c'est une vocation, une voie d'avenir et un modèle d'inspiration pour toute une génération.

