Madagascar: Sécurité à Mahajanga - Six bars fermés lors d'une perquisition de la Police

17 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Les actions de renforcement de la sécurité dans la ville de Mahajanga, menées par les éléments du commissariat central de Mahajanga Be et l'Unité d'intervention rapide (UIR), dirigés par le directeur de la sécurité publique à Mahajanga, Christian Tombohasy, depuis la nuit du 10 septembre dernier, ont permis de découvrir de nombreux délits et infractions.

Les patrouilles nocturnes et perquisitions ont été réalisées dans les quartiers réputés et classés zones rouges, à savoir à Tsararano Ambony et Tsararano Ambany ainsi qu'à Amborovy et ses alentours. Ces zones sont sensibles en matière d'insécurité.

« La Police nationale de Mahajanga intensifie ses patrouilles nocturnes afin d'instaurer une paix durable et d'éradiquer diverses activités criminelles », a déclaré le premier responsable de la sécurité publique.

Six débits de boissons alcoolisées et bars ont été fermés dans la nuit du 10 septembre pour diverses infractions et non-respect des règlements régissant les établissements de débits de boissons, durant la perquisition.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À Mahajanga, des bars et débits de boissons alcoolisées pullulent dans tous les recoins de la ville, et même près des zones non autorisées telles que les hôpitaux, les établissements scolaires, les églises et les zones administratives.

La distance de 150 m n'est plus respectée entre deux débits : ils sont juxtaposés à moins de 2 m, comme c'est le cas au Bazar Be, dans le fokontany de Mahajanga Be, et à Amborovy, près de l'arrêt des bus à la Petite Plage.

En outre, un cambrioleur a été arrêté par l'Unité d'intervention rapide de Mahajanga. Des balles de calibre 12 ont été retrouvées sur le malfaiteur, ainsi que des vêtements cachés dans un sac qu'il a utilisés lors du cambriolage.

Les enquêtes sont ouvertes, et l'opération de renforcement de la sécurité dans la ville de Mahajanga ainsi que les patrouilles nocturnes se poursuivent dans les autres fokontany.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.