Madagascar: Sécurité à Mahajanga - Six bars fermés lors d'une perquisition de la Police

Les actions de renforcement de la sécurité dans la ville de Mahajanga, menées par les éléments du commissariat central de Mahajanga Be et l'Unité d'intervention rapide (UIR), dirigés par le directeur de la sécurité publique à Mahajanga, Christian Tombohasy, depuis la nuit du 10 septembre dernier, ont permis de découvrir de nombreux délits et infractions.

Les patrouilles nocturnes et perquisitions ont été réalisées dans les quartiers réputés et classés zones rouges, à savoir à Tsararano Ambony et Tsararano Ambany ainsi qu'à Amborovy et ses alentours. Ces zones sont sensibles en matière d'insécurité.

« La Police nationale de Mahajanga intensifie ses patrouilles nocturnes afin d'instaurer une paix durable et d'éradiquer diverses activités criminelles », a déclaré le premier responsable de la sécurité publique.

Six débits de boissons alcoolisées et bars ont été fermés dans la nuit du 10 septembre pour diverses infractions et non-respect des règlements régissant les établissements de débits de boissons, durant la perquisition.

À Mahajanga, des bars et débits de boissons alcoolisées pullulent dans tous les recoins de la ville, et même près des zones non autorisées telles que les hôpitaux, les établissements scolaires, les églises et les zones administratives.

La distance de 150 m n'est plus respectée entre deux débits : ils sont juxtaposés à moins de 2 m, comme c'est le cas au Bazar Be, dans le fokontany de Mahajanga Be, et à Amborovy, près de l'arrêt des bus à la Petite Plage.

En outre, un cambrioleur a été arrêté par l'Unité d'intervention rapide de Mahajanga. Des balles de calibre 12 ont été retrouvées sur le malfaiteur, ainsi que des vêtements cachés dans un sac qu'il a utilisés lors du cambriolage.

Les enquêtes sont ouvertes, et l'opération de renforcement de la sécurité dans la ville de Mahajanga ainsi que les patrouilles nocturnes se poursuivent dans les autres fokontany.